Ну да, поэтому используйте приложение для платежек
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 03:10
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:29
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:45
Re: Укргазбанк
Не совсем в тему укргазбанка. Но может кто-то находил аналоги пакета про запас в евро в других банках?
Буду благодарен за советы.
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