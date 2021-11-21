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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 03:10
sergey_sryvkin написав:
Тобто, дешевше зняти готівку, ніж замовити платіжку?
Ну да, поэтому используйте приложение для платежек
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alter
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:29
alter написав: sergey_sryvkin написав:
Тобто, дешевше зняти готівку, ніж замовити платіжку?
Ну да, поэтому используйте приложение для платежек
Це просто жах...
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:45
Не совсем в тему укргазбанка. Но может кто-то находил аналоги пакета про запас в евро в других банках?
Буду благодарен за советы.
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h8_Sharhan
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Додано: Вів 16 лис, 2021 20:32
h8_Sharhan написав:
Не совсем в тему укргазбанка. Но может кто-то находил аналоги пакета про запас в евро в других банках?
Буду благодарен за советы.
В евро везде плохие ставки
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:15
h8_Sharhan написав:
Не совсем в тему укргазбанка. Но может кто-то находил аналоги пакета про запас в евро в других банках?
Буду благодарен за советы.
В Форварде есть Ощадний рахунок
с 2,5% на сумму до 10к евро включительно.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:28
Хтось має Еко-гаманець, це типу Приватвклад?
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Chuprynka
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:48
Шановні клієнти банку, як справи з доларовою готівкою в відділеннях ваших міст? В моєму місті з минулого тижня тиша, кажуть не має в наявності.
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_PORT_UA
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