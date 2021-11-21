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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1064106510661067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 03:10

  sergey_sryvkin написав:Тобто, дешевше зняти готівку, ніж замовити платіжку?


Ну да, поэтому используйте приложение для платежек
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:29

  alter написав:
  sergey_sryvkin написав:Тобто, дешевше зняти готівку, ніж замовити платіжку?


Ну да, поэтому используйте приложение для платежек

Це просто жах...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:45

Re: Укргазбанк

Не совсем в тему укргазбанка. Но может кто-то находил аналоги пакета про запас в евро в других банках?
Буду благодарен за советы.
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:32

  h8_Sharhan написав:Не совсем в тему укргазбанка. Но может кто-то находил аналоги пакета про запас в евро в других банках?
Буду благодарен за советы.

В евро везде плохие ставки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:15

  h8_Sharhan написав:Не совсем в тему укргазбанка. Но может кто-то находил аналоги пакета про запас в евро в других банках?
Буду благодарен за советы.

В Форварде есть Ощадний рахунок с 2,5% на сумму до 10к евро включительно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:28

Хтось має Еко-гаманець, це типу Приватвклад?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:48

Re: Укргазбанк

Шановні клієнти банку, як справи з доларовою готівкою в відділеннях ваших міст? В моєму місті з минулого тижня тиша, кажуть не має в наявності.
_PORT_UA
 
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