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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1073107410751076>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 16:49

  andreyiskra написав:Что за бл..во. Сепнул с прозапаса на моно 32к. В 8:00. До сих пор нет. С укргаза списало.
Зашло?
посетитель
 
Повідомлень: 427
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:15

  посетитель написав:
  andreyiskra написав:Что за бл..во. Сепнул с прозапаса на моно 32к. В 8:00. До сих пор нет. С укргаза списало.
Зашло?


возможно завтык на стороне моно..отправлял сеп в 8,00 с Прокредита на моню ,обычно за час -полтора долетало..а сегодня в районе обеда только зашли...
lincoln2
 
Повідомлень: 741
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:24

  lincoln2 написав:
  посетитель написав:
  andreyiskra написав:Что за бл..во. Сепнул с прозапаса на моно 32к. В 8:00. До сих пор нет. С укргаза списало.
Зашло?


возможно завтык на стороне моно..отправлял сеп в 8,00 с Прокредита на моню ,обычно за час -полтора долетало..а сегодня в районе обеда только зашли...

Аналогічно
Chuprynka
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Повідомлень: 350
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:41

Re: Укргазбанк

Зашло. Это моня тормозит. Теперь на форвард не шлёт
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:39

Re: Укргазбанк

Не можу зайти в мобільний застосунок з ранку.

P.S. Ледь зайшов. Популярний банк - всі ломляться 31го грудня щось зробити.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:49

Re: Укргазбанк

кстати, кто знает как можно извлечь номера карт с этой банки?
с апк/веба дает номер со звездочками, cvv так же спрятан

еще нигде не видел такой кривой реализации о_О
Starter
 
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З нами з: 01.12.18
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:54

  Starter написав:кстати, кто знает как можно извлечь номера карт с этой банки?
с апк/веба дает номер со звездочками, cvv так же спрятан

еще нигде не видел такой кривой реализации о_О

Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.
За веб не знаю, никогда не пользовался
Hemi
 
Повідомлень: 147
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:02

Re: Укргазбанк

  Hemi написав:Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.

так мне нужен полный номер, а не со звездочками
Starter
 
Повідомлень: 186
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:13

  Starter написав:
  Hemi написав:Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.

так мне нужен полный номер, а не со звездочками

Так оно и дает полньій номер. Нет там никаких звездочек, при копировании в буфер обмена. Вьі фигню какуето рассказьіваете
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:29

  Starter написав:
  Hemi написав:Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.

так мне нужен полный номер, а не со звездочками

Новая карта ?
Надо просто подождать несколько дней
mustbe
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