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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 16:49
andreyiskra написав:
Что за бл..во. Сепнул с прозапаса на моно 32к. В 8:00. До сих пор нет. С укргаза списало.
Зашло?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:15
посетитель написав: andreyiskra написав:
Что за бл..во. Сепнул с прозапаса на моно 32к. В 8:00. До сих пор нет. С укргаза списало.
Зашло?
возможно завтык на стороне моно..отправлял сеп в 8,00 с Прокредита на моню ,обычно за час -полтора долетало..а сегодня в районе обеда только зашли...
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lincoln2
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:24
lincoln2 написав: посетитель написав: andreyiskra написав:
Что за бл..во. Сепнул с прозапаса на моно 32к. В 8:00. До сих пор нет. С укргаза списало.
Зашло?
возможно завтык на стороне моно..отправлял сеп в 8,00 с Прокредита на моню ,обычно за час -полтора долетало..а сегодня в районе обеда только зашли...
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:41
Зашло. Это моня тормозит. Теперь на форвард не шлёт
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andreyiskra
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:39
Не можу зайти в мобільний застосунок з ранку.
P.S. Ледь зайшов. Популярний банк - всі ломляться 31го грудня щось зробити.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 20:49
кстати, кто знает как можно извлечь номера карт с этой банки?
с апк/веба дает номер со звездочками, cvv так же спрятан
еще нигде не видел такой кривой реализации о_О
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Starter
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Додано: Чет 06 січ, 2022 20:54
Starter написав:
кстати, кто знает как можно извлечь номера карт с этой банки?
с апк/веба дает номер со звездочками, cvv так же спрятан
еще нигде не видел такой кривой реализации о_О
Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.
За веб не знаю, никогда не пользовался
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Hemi
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:02
Hemi написав:
Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.
так мне нужен полный номер, а не со звездочками
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Starter
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:13
Starter написав: Hemi написав:
Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.
так мне нужен полный номер, а не со звездочками
Так оно и дает полньій номер. Нет там никаких звездочек, при копировании в буфер обмена. Вьі фигню какуето рассказьіваете
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Hemi
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:29
Starter написав: Hemi написав:
Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.
так мне нужен полный номер, а не со звездочками
Новая карта ?
Надо просто подождать несколько дней
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mustbe
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