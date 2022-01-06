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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1073107410751076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:35

  mustbe написав:
  Starter написав:
  Hemi написав:Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.

так мне нужен полный номер, а не со звездочками

Новая карта ?
Надо просто подождать несколько дней

Или если разлогин был в приложении
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:35

  Flamingo написав:
  dr_morgenstern написав:Напомните, плз, с виртуального прозапаса можно валюту снять в кассе без комиссии?

Конечно. С паспортом за ордером к операционисту а потом с ордером в кассу

а сразу в кассу с картой и пашпортом низя?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:47

  sergia написав:
  Flamingo написав:
  dr_morgenstern написав:Напомните, плз, с виртуального прозапаса можно валюту снять в кассе без комиссии?

Конечно. С паспортом за ордером к операционисту а потом с ордером в кассу

а сразу в кассу с картой и пашпортом низя?

Низзя. Тут даже с физической валютной картой надо к операционисту. Именно он формирует и печатает ордер. А по виртуалке и подавно. Просто у кассира нет функционала чтобы сформировать документ для выплаты. В газмясе эти функции разнесены. И считаю что это правильно с точки зрения безопасности. Но это уже другой вопрос...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:01

  Flamingo написав:Низзя. Тут даже с физической валютной картой надо к операционисту. Именно он формирует и печатает ордер. А по виртуалке и подавно. Просто у кассира нет функционала чтобы сформировать документ для выплаты. В газмясе эти функции разнесены. И считаю что это правильно с точки зрения безопасности. Но это уже другой вопрос...


не нужно ... всегда снимал и снимаю с валютной карты в кассе через пос без всяких ордеров/платежек и прочей куро-макулатуры, - чирк по посу и всё ... - именно поэтому и открыл живой пластик. Плюс при снятии через пос в кассе снимать можно сразу же после обмена валюты не дожидаясь усушки/утруски, по платежке снять так не выйдет ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:12

  IMPRINTER написав:
  Flamingo написав:Низзя. Тут даже с физической валютной картой надо к операционисту. Именно он формирует и печатает ордер. А по виртуалке и подавно. Просто у кассира нет функционала чтобы сформировать документ для выплаты. В газмясе эти функции разнесены. И считаю что это правильно с точки зрения безопасности. Но это уже другой вопрос...


не нужно ... всегда снимал и снимаю с валютной карты в кассе через пос без всяких ордеров/платежек и прочей куро-макулатуры, - чирк по посу и всё ... - именно поэтому и открыл живой пластик. Плюс при снятии через пос в кассе снимать можно сразу же после обмена валюты не дожидаясь усушки/утруски, по платежке снять так не выйдет ...

Ну изначально вопрос начинался с виртуалки. Поэтому чиркать там особенно нечем. Ну и в моем маленьком отделении переделанном из квартиры на первом этаже видимо кассир на особо утруждается и шлет всех к операционисту сидящему в двух метрах... А мне не сложно. Я свежекупленную валюту не снимаю ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:19

Re: Укргазбанк

  mustbe написав:Новая карта ?
Надо просто подождать несколько дней

у меня на всех картах так, в середине декабря все нормально работало
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:49

Flamingo

ну виртуалка, понятно, тока через куру ... а живая - на ура .. ткоаесли неименная то кассирша начинает проверять кто ее владелец по компу, а если именная сразу чиркает.
IMPRINTER
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  #<1 ... 1073107410751076
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