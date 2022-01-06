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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 січ, 2022 21:35
mustbe написав: Starter написав: Hemi написав:
Моб версия:
Функції/Поділитися номером карти.
CVV чуть ниже.
так мне нужен полный номер, а не со звездочками
Новая карта ?
Надо просто подождать несколько дней
Или если разлогин был в приложении
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guntherhouse777
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:35
Flamingo написав: dr_morgenstern написав:
Напомните, плз, с виртуального прозапаса можно валюту снять в кассе без комиссии?
Конечно. С паспортом за ордером к операционисту а потом с ордером в кассу
а сразу в кассу с картой и пашпортом низя?
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sergia
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Додано: Чет 06 січ, 2022 21:47
sergia написав: Flamingo написав: dr_morgenstern написав:
Напомните, плз, с виртуального прозапаса можно валюту снять в кассе без комиссии?
Конечно. С паспортом за ордером к операционисту а потом с ордером в кассу
а сразу в кассу с картой и пашпортом низя?
Низзя. Тут даже с физической валютной картой надо к операционисту. Именно он формирует и печатает ордер. А по виртуалке и подавно. Просто у кассира нет функционала чтобы сформировать документ для выплаты. В газмясе эти функции разнесены. И считаю что это правильно с точки зрения безопасности. Но это уже другой вопрос...
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Flamingo
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:01
Flamingo написав:
Низзя. Тут даже с физической валютной картой надо к операционисту. Именно он формирует и печатает ордер. А по виртуалке и подавно. Просто у кассира нет функционала чтобы сформировать документ для выплаты. В газмясе эти функции разнесены. И считаю что это правильно с точки зрения безопасности. Но это уже другой вопрос...
не нужно ... всегда снимал и снимаю с валютной карты в кассе через пос без всяких ордеров/платежек и прочей куро-макулатуры, - чирк по посу и всё ... - именно поэтому и открыл живой пластик. Плюс при снятии через пос в кассе снимать можно сразу же после обмена валюты не дожидаясь усушки/утруски, по платежке снять так не выйдет ...
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IMPRINTER
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:12
IMPRINTER написав: Flamingo написав:
Низзя. Тут даже с физической валютной картой надо к операционисту. Именно он формирует и печатает ордер. А по виртуалке и подавно. Просто у кассира нет функционала чтобы сформировать документ для выплаты. В газмясе эти функции разнесены. И считаю что это правильно с точки зрения безопасности. Но это уже другой вопрос...
не нужно ... всегда снимал и снимаю с валютной карты в кассе через пос без всяких ордеров/платежек и прочей куро-макулатуры, - чирк по посу и всё ... - именно поэтому и открыл живой пластик. Плюс при снятии через пос в кассе снимать можно сразу же после обмена валюты не дожидаясь усушки/утруски, по платежке снять так не выйдет ...
Ну изначально вопрос начинался с виртуалки. Поэтому чиркать там особенно нечем. Ну и в моем маленьком отделении переделанном из квартиры на первом этаже видимо кассир на особо утруждается и шлет всех к операционисту сидящему в двух метрах... А мне не сложно. Я свежекупленную валюту не снимаю
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Flamingo
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:19
mustbe написав:
Новая карта ?
Надо просто подождать несколько дней
у меня на всех картах так, в середине декабря все нормально работало
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:49
Flamingo
ну виртуалка, понятно, тока через куру ... а живая - на ура .. ткоаесли неименная то кассирша начинает проверять кто ее владелец по компу, а если именная сразу чиркает.
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IMPRINTER
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