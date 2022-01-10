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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1074107510761077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:23

  BIGor написав:Очень удивил банкомат "Укргазбанка" - за раз можно снять максимум 200 грн! Очень далеки от реальности.

Треба нажимати кнопку в лівій стороні екрану, там щось типу "Інше", тоді буде більша сума.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07

Блокировка денег

Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.
Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видим
Что делать?
Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.
Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет.
Снял все деньги и буду закрывать счета.
За год использования экобанка я с поддержкой общался в несколько раз больше чем за несколько лет использования монобанка и альфа вместе взятыми.
Перечислять много долго, из последних приколов, когда звонишь в поддержку у тебя спрашивают первых 6 цифр карточки, но отображается в программе только первых 4. Надо зайти в меню и отправить в другую программу номер карточки. Интересно разработчики сами пробовали пользоваться этим софтом?
Но это все мелочи, которые вызывают смех, по сравнению с тем, что банк свои технические проблемы перекладывает на клиентов. Как они с таким подходом зарабатывают деньги?
BankClient1
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 05:32

  BankClient1 написав:Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.
Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видим
Что делать?
Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.
Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет.

Мне вообще странно ваше заявление. Много раз была описанная ситуация и никогда не писал никаких заявлений и подобной мути. Когда такое случается, деньги сами вернутся в течении нескольких часов, если рабдень и на следующий рабдень, если выходные. Тут или не совсем так, как вы описали, или вы так надоели колцентру, что вас решили отправить подальше...
Hemi
 
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  #<1 ... 1074107510761077
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