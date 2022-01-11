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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1074107510761077 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 703 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 186 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 15% 104 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 130 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 25% 178 Всього голосів : 703 Додано: Суб 08 січ, 2022 18:23 BIGor написав: Очень удивил банкомат "Укргазбанка" - за раз можно снять максимум 200 грн! Очень далеки от реальности. Очень удивил банкомат "Укргазбанка" - за раз можно снять! Очень далеки от реальности.

Треба нажимати кнопку в лівій стороні екрану, там щось типу "Інше", тоді буде більша сума. Треба нажимати кнопку в лівій стороні екрану, там щось типу "Інше", тоді буде більша сума. ricardo

Повідомлень: 767 З нами з: 20.03.09 Подякував: 326 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07 Блокировка денег Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.

Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видим

Что делать?

Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.

Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет.

Снял все деньги и буду закрывать счета.

За год использования экобанка я с поддержкой общался в несколько раз больше чем за несколько лет использования монобанка и альфа вместе взятыми.

Перечислять много долго, из последних приколов, когда звонишь в поддержку у тебя спрашивают первых 6 цифр карточки, но отображается в программе только первых 4. Надо зайти в меню и отправить в другую программу номер карточки. Интересно разработчики сами пробовали пользоваться этим софтом?

Но это все мелочи, которые вызывают смех, по сравнению с тем, что банк свои технические проблемы перекладывает на клиентов. Как они с таким подходом зарабатывают деньги? BankClient1 Повідомлень: 2 З нами з: 10.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 05:32 BankClient1 написав: Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.

Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видим

Что делать?

Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.

Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет. Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видимЧто делать?Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет.

Мне вообще странно ваше заявление. Много раз была описанная ситуация и никогда не писал никаких заявлений и подобной мути. Когда такое случается, деньги сами вернутся в течении нескольких часов, если рабвремя и на следующий рабдень, если выходные. Тут или не совсем так, как вы описали, или вы так надоели колцентру, что вас решили отправить подальше... Мне вообще странно ваше заявление. Много раз была описанная ситуация и никогда не писал никаких заявлений и подобной мути. Когда такое случается, деньги сами вернутся в течении нескольких часов, если рабвремя и на следующий рабдень, если выходные. Тут или не совсем так, как вы описали, или вы так надоели колцентру, что вас решили отправить подальше... Hemi Повідомлень: 148 З нами з: 13.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 08:30 Hemi написав: BankClient1 написав: Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.

Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видим

Что делать?

Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.

Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет. Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видимЧто делать?Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет.

Мне вообще странно ваше заявление. Много раз была описанная ситуация и никогда не писал никаких заявлений и подобной мути. Когда такое случается, деньги сами вернутся в течении нескольких часов, если рабвремя и на следующий рабдень, если выходные. Тут или не совсем так, как вы описали, или вы так надоели колцентру, что вас решили отправить подальше... Мне вообще странно ваше заявление. Много раз была описанная ситуация и никогда не писал никаких заявлений и подобной мути. Когда такое случается, деньги сами вернутся в течении нескольких часов, если рабвремя и на следующий рабдень, если выходные. Тут или не совсем так, как вы описали, или вы так надоели колцентру, что вас решили отправить подальше...

Эта ситуация выглядит абсурдно но и поддержка и сотрудники отделения говорят одинаково, без заявления деньги не вернут. Правда в отделении сотрудница сказала что у меня первого такая проблема, но мне от этого не легче Эта ситуация выглядит абсурдно но и поддержка и сотрудники отделения говорят одинаково, без заявления деньги не вернут. Правда в отделении сотрудница сказала что у меня первого такая проблема, но мне от этого не легче BankClient1 Повідомлень: 2 З нами з: 10.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 січ, 2022 09:34 Re: Укргазбанк По Прозапасам планують підняття ставок? Investor_K

Повідомлень: 7089 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 січ, 2022 17:16 Investor_K написав: По Прозапасам планують підняття ставок? По Прозапасам планують підняття ставок?



зачем при курсе 25.9 до 28.5 ?



купите баксы и меняйте - 2 раза в год.



купите монеро, поддержите братский колумбийский-мексиканский народ зачем при курсе 25.9 до 28.5 ?купите баксы и меняйте - 2 раза в год.купите монеро, поддержите братский колумбийский-мексиканский народ proftpd66 1

Повідомлень: 4642 З нами з: 22.12.16 Подякував: 356 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1074107510761077 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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