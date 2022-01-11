Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07

Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.

Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видим

Что делать?

Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.

Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет.

Снял все деньги и буду закрывать счета.

За год использования экобанка я с поддержкой общался в несколько раз больше чем за несколько лет использования монобанка и альфа вместе взятыми.

Перечислять много долго, из последних приколов, когда звонишь в поддержку у тебя спрашивают первых 6 цифр карточки, но отображается в программе только первых 4. Надо зайти в меню и отправить в другую программу номер карточки. Интересно разработчики сами пробовали пользоваться этим софтом?

Но это все мелочи, которые вызывают смех, по сравнению с тем, что банк свои технические проблемы перекладывает на клиентов. Как они с таким подходом зарабатывают деньги?