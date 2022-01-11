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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 18:23
BIGor написав:
Очень удивил банкомат "Укргазбанка" - за раз можно снять максимум 200 грн
! Очень далеки от реальности.
Треба нажимати кнопку в лівій стороні екрану, там щось типу "Інше", тоді буде більша сума.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 23:07
Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.
Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видим
Что делать?
Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.
Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет.
Снял все деньги и буду закрывать счета.
За год использования экобанка я с поддержкой общался в несколько раз больше чем за несколько лет использования монобанка и альфа вместе взятыми.
Перечислять много долго, из последних приколов, когда звонишь в поддержку у тебя спрашивают первых 6 цифр карточки, но отображается в программе только первых 4. Надо зайти в меню и отправить в другую программу номер карточки. Интересно разработчики сами пробовали пользоваться этим софтом?
Но это все мелочи, которые вызывают смех, по сравнению с тем, что банк свои технические проблемы перекладывает на клиентов. Как они с таким подходом зарабатывают деньги?
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BankClient1
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Додано: Вів 11 січ, 2022 05:32
BankClient1 написав:
Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.
Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видим
Что делать?
Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.
Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет.
Мне вообще странно ваше заявление. Много раз была описанная ситуация и никогда не писал никаких заявлений и подобной мути. Когда такое случается, деньги сами вернутся в течении нескольких часов, если рабвремя и на следующий рабдень, если выходные. Тут или не совсем так, как вы описали, или вы так надоели колцентру, что вас решили отправить подальше...
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Hemi
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Додано: Вів 11 січ, 2022 08:30
Hemi написав: BankClient1 написав:
Покупал валюту через Экобанк приложение. Приложение выдало ошибку. С гривневой карточки сумму списало на евро не зачислило. Звоню в поддержку.
Ответ: Ваша сумма заблокирована, причину мы не видим
Что делать?
Идите в отделение и пишите заявление, его рассмотрят в течении от 30 до 180 дней.
Я мягко говоря удивился. Через 4 дня, после праздников, когда банк открылся, пошёл в отделение. Действительно пришлось написать заявление. Пообещали что попросят его рассмотреть как можно быстрее. Через несколько часов деньги появились на счете, но подход просто уникальный. А по звонку в поддержку нельзя это было сделать? Спросил в отделении, а если не написать заявление деньги вернут? Ответ нет.
Мне вообще странно ваше заявление. Много раз была описанная ситуация и никогда не писал никаких заявлений и подобной мути. Когда такое случается, деньги сами вернутся в течении нескольких часов, если рабвремя и на следующий рабдень, если выходные. Тут или не совсем так, как вы описали, или вы так надоели колцентру, что вас решили отправить подальше...
Эта ситуация выглядит абсурдно но и поддержка и сотрудники отделения говорят одинаково, без заявления деньги не вернут. Правда в отделении сотрудница сказала что у меня первого такая проблема, но мне от этого не легче
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BankClient1
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Додано: Сер 12 січ, 2022 09:34
По Прозапасам планують підняття ставок?
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Investor_K
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:16
Investor_K написав:
По Прозапасам планують підняття ставок?
зачем при курсе 25.9 до 28.5 ?
купите баксы и меняйте - 2 раза в год.
купите монеро, поддержите братский колумбийский-мексиканский народ
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proftpd66
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Додано: Сер 12 січ, 2022 18:48
proftpd66 написав: Investor_K написав:
По Прозапасам планують підняття ставок?
зачем при курсе 25.9 до 28.5 ?
купите баксы и меняйте - 2 раза в год.
купите монеро, поддержите братский колумбийский-мексиканский народ
та по тем баксам всю картину поломали, впечатление что в 2021 было повторение 2019 картины, а шо теперь летом ждать...
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cohan
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