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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 12:35

  sergey_sryvkin написав:
  Smitten написав:
  sergey_sryvkin написав:встановив додаток, пробую зробити платіж по реквізитах - натискаю на кнопку Далі, блимає всередині екрану якийсь квадратик, і все. Нічого не відбувається.

Это банк о вас заботится :twisted: После установки (и переустановки) приложения вы 24 часа не можете делать платежи с суммой больше 1К грн


А на гарячій лінії мені про це сказати не змогли. Хоча я сказав, що встановив додаток вперше (сподіваюсь, і видалю назавжди, як гроші виведу)

к ним надо привыкнуть. Я как-то валютную карту открывал, а она не отобразилась. Я еще повторно нажал открыть. Закрыл-открыл приложение, а там две валютных карты)
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:06

Re: Укргазбанк

Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
sergia
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Повідомлень: 261
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:09

  sergia написав:Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.


у них (у банка) логика как у ЗЕ реформатов, то что виноват народ во всем :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:18

  sergia написав:Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.

І вже давненько.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:10

  ricardo написав:
  sergia написав:Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.

І вже давненько.

Ну незнаю..... в ноябре можно было взять по 26.18
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:18

Del
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 17 січ, 2022 17:00, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:36

  proftpd66 написав:Уроды сделали спред 40 копеек , и заказ валюты через 5-7 дней .

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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:21

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Уроды сделали спред 40 копеек , и заказ валюты через 5-7 дней .

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Зачем там что-то хранить? :) Лучше у компартии

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proftpd66
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  #<1 ... 1075107610771078
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