|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 січ, 2022 12:35
sergey_sryvkin написав: Smitten написав: sergey_sryvkin написав:
встановив додаток, пробую зробити платіж по реквізитах - натискаю на кнопку Далі, блимає всередині екрану якийсь квадратик, і все. Нічого не відбувається.
Это банк о вас заботится
После установки (и переустановки) приложения вы 24 часа не можете делать платежи с суммой больше 1К грн
А на гарячій лінії мені про це сказати не змогли. Хоча я сказав, що встановив додаток вперше (сподіваюсь, і видалю назавжди, як гроші виведу)
к ним надо привыкнуть. Я как-то валютную карту открывал, а она не отобразилась. Я еще повторно нажал открыть. Закрыл-открыл приложение, а там две валютных карты)
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 261
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 14:06
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 261
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 14:09
sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
у них (у банка) логика как у ЗЕ реформатов, то что виноват народ во всем
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 січ, 2022 14:18
sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
І вже давненько.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:10
ricardo написав: sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
І вже давненько.
Ну незнаю..... в ноябре можно было взять по 26.18
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 261
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:18
Del
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 17 січ, 2022 17:00, всього редагувалось 1 раз.
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
2
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7722
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2174 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Пон 17 січ, 2022 17:21
Зачем там что-то хранить?
Лучше у компартии
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|