|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 січ, 2022 12:35
sergey_sryvkin написав: Smitten написав: sergey_sryvkin написав:
встановив додаток, пробую зробити платіж по реквізитах - натискаю на кнопку Далі, блимає всередині екрану якийсь квадратик, і все. Нічого не відбувається.
Это банк о вас заботится
После установки (и переустановки) приложения вы 24 часа не можете делать платежи с суммой больше 1К грн
А на гарячій лінії мені про це сказати не змогли. Хоча я сказав, що встановив додаток вперше (сподіваюсь, і видалю назавжди, як гроші виведу)
к ним надо привыкнуть. Я как-то валютную карту открывал, а она не отобразилась. Я еще повторно нажал открыть. Закрыл-открыл приложение, а там две валютных карты)
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 14:06
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 14:09
sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
у них (у банка) логика как у ЗЕ реформатов, то что виноват народ во всем
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4665
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 січ, 2022 14:18
sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
І вже давненько.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:10
ricardo написав: sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
І вже давненько.
Ну незнаю..... в ноябре можно было взять по 26.18
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 19:33
sergia написав: ricardo написав: sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
І вже давненько.
Ну незнаю..... в ноябре можно было взять по 26.18
... мало ли что было в ноябре ... это уже история ...
а в 2013 па 8 ... кто-то шел на майдан, а кто-тов обменку за долларом, понимая что дело пахнет керосином ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Пон 17 січ, 2022 19:35, всього редагувалось 1 раз.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38326
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6105 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Пон 17 січ, 2022 19:34
sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
ну чего - в газике курс всегда надо было ловить ... бывает весьма неплохой ... но щас больше всего интересно выдавча нала после того как его обменял ...
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38326
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6105 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:26
IMPRINTER написав: sergia написав:
... мало ли что было в ноябре ... это уже история ...
а в 2013 па 8 ... кто-то шел на майдан, а кто-тов обменку за долларом, понимая что дело пахнет керосином ...
Это ответ на предыдушее сообщение, что в Газе все давно плохо, а не кусание локтей что не взял по 26.18 в ноябре). Форум не дает сохранять длинную переписку.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:27
IMPRINTER написав: sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
ну чего - в газике курс всегда надо было ловить ... бывает весьма неплохой ... но щас больше всего интересно выдавча нала после того как его обменял ...
нету зеленки?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:03
sergia написав: IMPRINTER написав: sergia написав:
Как-то банк неинтересен стал в плане валютообмена, пасут задних.
ну чего - в газике курс всегда надо было ловить ... бывает весьма неплохой ... но щас больше всего интересно выдавча нала после того как его обменял ...
нету зеленки?
есть но в самолете
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3492
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|