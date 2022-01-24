RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1076107710781079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 23:55

Напомните, плииз: тут по Прозапасу смс платные?
flysoulfly
 
Повідомлень: 330
З нами з: 13.01.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1076107710781079
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Matroskina і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2560)
25.01.2022 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.