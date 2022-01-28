если повезет, то отправит и сегодня. регламента нету
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:43
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:00
Re: Укргазбанк
Банк планирует поднимать ставки по депозитам?
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:09
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:47
это из-за пятницы или...?
отправил сэп около 14 - до сих пор висит"в обробці" - ну не козлы, а? поломали сегодня весь план...
Но ведь раньше много раз отправлял, даже после 20-21 часов - и всегда не более часа проводился платеж... а сегодня
(походу сегодня был поток "слуг народа" и их "хозяев" тут и в Ощаде - полдня непрерывно сливались, не пробиться было...)
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