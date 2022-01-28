|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:43
Rainbow написав:
Це у них такий регламент, на наступний день відправляють?
если повезет, то отправит и сегодня. регламента нету
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2533
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:00
Банк планирует поднимать ставки по депозитам?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7159
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 710 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:09
Investor_K написав:
Банк планирует поднимать ставки по депозитам?
тут самыми последними подымут
Это ж эХолоГычный банк -- безотходный
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1698
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:47
это из-за пятницы или...?
ricardo написав: Sergion написав:
СЕП на другой банк - бесплатно
Але піде тепер лише в понеділок.
novichok написав: Rainbow написав:
Це у них такий регламент, на наступний день відправляють?
если повезет, то отправит и сегодня. регламента нету
отправил сэп около 14 - до сих пор висит"в обробці" - ну не козлы, а? поломали сегодня весь план...
Но ведь раньше много раз отправлял, даже после 20-21 часов - и всегда не более часа проводился платеж... а сегодня
(походу сегодня был поток "слуг народа" и их "хозяев" тут и в Ощаде - полдня непрерывно сливались, не пробиться было...)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 347
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 08:27
Подскажите, в Укргазбанке можно досрочно расторгнуть депозит в связи с важными обстоятельствами?
У кого-нибудь был такой опыт?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2507
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 08:59
Пи...сы, нагрели на 1к грн. Сто раз раньше сэпил с мони на зарплатную укргаза и комиса не было. Вчера появилась.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1184
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 09:09
andreyiskra написав:
Пи...сы, нагрели на 1к грн. Сто раз раньше сэпил с мони на зарплатную укргаза и комиса не было. Вчера появилась.
Ну в тарифах от 20.12.2021 - комис в 1% от сумы нецелевого зачисления предусмотрен...
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7829
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:12
asti написав:
Подскажите, в Укргазбанке можно досрочно расторгнуть депозит в связи с важными обстоятельствами?
У кого-нибудь был такой опыт?
можно везде, но решается на уровне правления: заява, документы, решение комиссии
понятно что завотделением оно портит статистику поэтому никто не признается,
идите по ступенькам: отделение, головной офис
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3607
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:31
cohan написав: asti написав:
Подскажите, в Укргазбанке можно досрочно расторгнуть депозит в связи с важными обстоятельствами?
У кого-нибудь был такой опыт?
можно везде, но решается на уровне правления: заява, документы, решение комиссии
понятно что завотделением оно портит статистику поэтому никто не признается,
идите по ступенькам: отделение, головной офис
Понятно, насколько я понимаю это процесс длительный? А какие документы нужны - подтверждающие необходимость денег??
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2507
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:51
asti написав: cohan написав: asti написав:
Подскажите, в Укргазбанке можно досрочно расторгнуть депозит в связи с важными обстоятельствами?
У кого-нибудь был такой опыт?
можно везде, но решается на уровне правления: заява, документы, решение комиссии
понятно что завотделением оно портит статистику поэтому никто не признается,
идите по ступенькам: отделение, головной офис
Понятно, насколько я понимаю это процесс длительный? А какие документы нужны - подтверждающие необходимость денег??
Ну вы же сами пишете "важные обстоятельства". Как по вашему что это может быть? Явно ведь что не причина "не хватает на пузырь". Я так понимаю имаю к банку можно обратиться если вдруг нужны деньги на срочную медицинскую операцию... Тогда наверняка понадобятся справки, заключение мы врачей и т.п. Ну или если к примеру нужен срочный ремонт, то тогда документы подтверждающие что это единственное жилье и оно в аварийном состоянии, ни в том же духе
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7829
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|