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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1079108010811082>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:43

  Rainbow написав:Це у них такий регламент, на наступний день відправляють?

если повезет, то отправит и сегодня. регламента нету
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:00

Re: Укргазбанк

Банк планирует поднимать ставки по депозитам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:09

  Investor_K написав:Банк планирует поднимать ставки по депозитам?

тут самыми последними подымут
Это ж эХолоГычный банк -- безотходный :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:47

  ricardo написав:
  Sergion написав:СЕП на другой банк - бесплатно

Але піде тепер лише в понеділок.
это из-за пятницы или...?

  novichok написав:
  Rainbow написав:Це у них такий регламент, на наступний день відправляють?
если повезет, то отправит и сегодня. регламента нету
отправил сэп около 14 - до сих пор висит"в обробці" - ну не козлы, а? поломали сегодня весь план...

Но ведь раньше много раз отправлял, даже после 20-21 часов - и всегда не более часа проводился платеж... а сегодня :(
(походу сегодня был поток "слуг народа" и их "хозяев" тут и в Ощаде - полдня непрерывно сливались, не пробиться было...)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 08:27

Подскажите, в Укргазбанке можно досрочно расторгнуть депозит в связи с важными обстоятельствами?
У кого-нибудь был такой опыт?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 08:59

Пи...сы, нагрели на 1к грн. Сто раз раньше сэпил с мони на зарплатную укргаза и комиса не было. Вчера появилась.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 09:09

  andreyiskra написав:Пи...сы, нагрели на 1к грн. Сто раз раньше сэпил с мони на зарплатную укргаза и комиса не было. Вчера появилась.

Ну в тарифах от 20.12.2021 - комис в 1% от сумы нецелевого зачисления предусмотрен...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:12

  asti написав:Подскажите, в Укргазбанке можно досрочно расторгнуть депозит в связи с важными обстоятельствами?
У кого-нибудь был такой опыт?


можно везде, но решается на уровне правления: заява, документы, решение комиссии

понятно что завотделением оно портит статистику поэтому никто не признается,
идите по ступенькам: отделение, головной офис
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:31

  cohan написав:
  asti написав:Подскажите, в Укргазбанке можно досрочно расторгнуть депозит в связи с важными обстоятельствами?
У кого-нибудь был такой опыт?

можно везде, но решается на уровне правления: заява, документы, решение комиссии

понятно что завотделением оно портит статистику поэтому никто не признается,
идите по ступенькам: отделение, головной офис
Понятно, насколько я понимаю это процесс длительный? А какие документы нужны - подтверждающие необходимость денег??
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:51

  asti написав:
  cohan написав:
  asti написав:Подскажите, в Укргазбанке можно досрочно расторгнуть депозит в связи с важными обстоятельствами?
У кого-нибудь был такой опыт?

можно везде, но решается на уровне правления: заява, документы, решение комиссии

понятно что завотделением оно портит статистику поэтому никто не признается,
идите по ступенькам: отделение, головной офис
Понятно, насколько я понимаю это процесс длительный? А какие документы нужны - подтверждающие необходимость денег??

Ну вы же сами пишете "важные обстоятельства". Как по вашему что это может быть? Явно ведь что не причина "не хватает на пузырь". Я так понимаю имаю к банку можно обратиться если вдруг нужны деньги на срочную медицинскую операцию... Тогда наверняка понадобятся справки, заключение мы врачей и т.п. Ну или если к примеру нужен срочный ремонт, то тогда документы подтверждающие что это единственное жилье и оно в аварийном состоянии, ни в том же духе
Flamingo
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