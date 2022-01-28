Не только длительный, но практически и безнадёжный.
Не слышал ни одного удачного кейса про досрочный вынос неразрывного депо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 січ, 2022 15:48
Додано: Суб 29 січ, 2022 16:29
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