Додано: Сер 02 лют, 2022 18:07

sergia написав: лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє. лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє.

Ну под 7 % где положить на текущий сейчас не проблема. И Вы ж не забывайте только что если вы вдруг решите лежащими тут якобы под 7% деньгами валюту поменять или послать куда СЭПом и сделаете это раньше чем первый рабочий день следующего месяца - то значит, что отправленные вами на эти цели лежали не под 7% а под меньше. Такое себе "преимущество" перед "рюкзаком" спортбанка, "назбиратоусом" БВР у которых тоже 7% но по фактическому остатку.