sergia написав:лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє.
Ну под 7 % где положить на текущий сейчас не проблема. И Вы ж не забывайте только что если вы вдруг решите лежащими тут якобы под 7% деньгами валюту поменять или послать куда СЭПом и сделаете это раньше чем первый рабочий день следующего месяца - то значит, что отправленные вами на эти цели лежали не под 7% а под меньше. Такое себе "преимущество" перед "рюкзаком" спортбанка, "назбиратоусом" БВР у которых тоже 7% но по фактическому остатку.
7% это если в первый день месяца снимать.А вот если когда хочешь то 4%.Под 7% есть и лучше варианты.Там действительно когда хочешь можно отсылать.То что проценты исправно платят вообще не преимущество.Во всех банках платят.Пока они не банкроты )
sergia написав:лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє.
Ну под 7 % где положить на текущий сейчас не проблема. И Вы ж не забывайте только что если вы вдруг решите лежащими тут якобы под 7% деньгами валюту поменять или послать куда СЭПом и сделаете это раньше чем первый рабочий день следующего месяца - то значит, что отправленные вами на эти цели лежали не под 7% а под меньше. Такое себе "преимущество" перед "рюкзаком" спортбанка, "назбиратоусом" БВР у которых тоже 7% но по фактическому остатку.
Банк на любителя конечно, открывал год назад, тогда было чуть поинтереснее, отделение рядом. Сейчас конечно есть варианты поинтереснее.
Сейчас практически ничем. Раньше были интересные курсы. Ещё раньше хорошие ставки по вкладам в евро. В последнее время используются прозапасы открытые до 23 февраля. Когда ставка была 10%. Вот сейчас они переоформятся на новые ставки и совсем станем банк ничем не интересен. Разве что тем что иногда не успевает за тенденциями смены курсов
таки да, часто не успевает, но после чего самовольно отменяют мой сэп и затем еще и мутят с процентами за два дня
посетитель написав:То что проценты исправно платят
неа, не исправно - вот позавчера зажилили % за два дня. Походу надо идти в отделение... или звонком в калл решается?