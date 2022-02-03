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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1080108110821083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 18:07

  sergia написав:лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє.

Ну под 7 % где положить на текущий сейчас не проблема. И Вы ж не забывайте только что если вы вдруг решите лежащими тут якобы под 7% деньгами валюту поменять или послать куда СЭПом и сделаете это раньше чем первый рабочий день следующего месяца - то значит, что отправленные вами на эти цели лежали не под 7% а под меньше. Такое себе "преимущество" перед "рюкзаком" спортбанка, "назбиратоусом" БВР у которых тоже 7% но по фактическому остатку.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 18:13

  sergia написав:лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти

Если "Коли схочеш" - то будут пониженные проценты, уж не помню сколько, но <7.
В газике деньги двигать без потерь можно только 1-го числа, и то аккуратно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 19:38

Re: Укргазбанк

7% это если в первый день месяца снимать.А вот если когда хочешь то 4%.Под 7% есть и лучше варианты.Там действительно когда хочешь можно отсылать.То что проценты исправно платят вообще не преимущество.Во всех банках платят.Пока они не банкроты :))
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 20:36

  Flamingo написав:
  sergia написав:лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє.

Ну под 7 % где положить на текущий сейчас не проблема. И Вы ж не забывайте только что если вы вдруг решите лежащими тут якобы под 7% деньгами валюту поменять или послать куда СЭПом и сделаете это раньше чем первый рабочий день следующего месяца - то значит, что отправленные вами на эти цели лежали не под 7% а под меньше. Такое себе "преимущество" перед "рюкзаком" спортбанка, "назбиратоусом" БВР у которых тоже 7% но по фактическому остатку.

Банк на любителя конечно, открывал год назад, тогда было чуть поинтереснее, отделение рядом. Сейчас конечно есть варианты поинтереснее.
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 00:12

  Flamingo написав:
  tarasum написав:
Чим цікавий банк? Давно з ним працював(
Сейчас практически ничем. Раньше были интересные курсы. Ещё раньше хорошие ставки по вкладам в евро. В последнее время используются прозапасы открытые до 23 февраля. Когда ставка была 10%. Вот сейчас они переоформятся на новые ставки и совсем станем банк ничем не интересен.
Разве что тем что иногда не успевает за тенденциями смены курсов
таки да, часто не успевает,
но после чего самовольно отменяют мой сэп и затем еще и мутят с процентами за два дня :evil:

  посетитель написав:То что проценты исправно платят
неа, не исправно :cry: - вот позавчера зажилили % за два дня.
Походу надо идти в отделение... или звонком в калл решается?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:23

  flysoulfly написав: :evil:

  посетитель написав:То что проценты исправно платят
неа, не исправно :cry: - вот позавчера зажилили % за два дня.
Походу надо идти в отделение... или звонком в калл решается?

Для начала позвонить или в чате пообщаться. Может было движение средств и посчитали по пониженному проценту или открывали Прозапас в январе и % поменялся в середине месяца с 10 на 7.
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:07

Приплыли

С 7 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, ЕКОНОМ, Приватний, Зарплатний и другие:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)
killer bees
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:14

  killer bees написав:С 7 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, ЕКОНОМ, Приватний, Зарплатний и другие:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)

Ну, хорошо, что предупредили.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:33

  killer bees написав:СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)

Та ну нафиг.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:13

  killer bees написав:С 7 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, ЕКОНОМ, Приватний, Зарплатний и другие:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)

Спасибо за информацию.

Дальше они без меня.И так смысла не было, а теперь вообще чуть ли не в минус будет.
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