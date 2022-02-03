sergia написав:лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє.
Ну под 7 % где положить на текущий сейчас не проблема. И Вы ж не забывайте только что если вы вдруг решите лежащими тут якобы под 7% деньгами валюту поменять или послать куда СЭПом и сделаете это раньше чем первый рабочий день следующего месяца - то значит, что отправленные вами на эти цели лежали не под 7% а под меньше. Такое себе "преимущество" перед "рюкзаком" спортбанка, "назбиратоусом" БВР у которых тоже 7% но по фактическому остатку.
ИМХО, всё же определенная проблема. Во-первых, вариантов раз, два и обчелся (собственно кроме КОКО, рюкзака и назбиратуса я больше ничего с 7% и более не знаю), а, во-вторых, у этих вариантов бывают свои особенности с выходом. У рюкзака и назбиратуса выход через кредитку, что тоже не всегда удобно, а у назбиратуса еще и вход через кредитку. В принципе я БВР ради назбиратуса и брал, потому как до Сильпо мне далеко, но вот в прошлом месяце воспользовался, а теперь еще и этот месяц с назбиратусом играться не очень хочется. С PRO-запасом тоже ничего хорошего не было, с тех пор, как стало 7%, а сейчас будет и того хуже.
ingtrans написав:кроме КОКО, рюкзака и назбиратуса я
альянс скарбнычка 8,5%
А, да, есть такая. Она у меня даже есть на руках, но я так ею ни разу и не воспользовался из-за бесплатного вывода только через кассу. Да и депозит у меня в Альянсе, так что много на карту не влезало.
В условиях дешевого фондирования вероятность банкротства банка - мизерная, всегда можно поднять ставку до 13-14% и банку зальют деньгами под крышу. А депозиты там не интересные, за пару лишних% от скарбнычки они того не стоят.
vitaliian написав:В условиях дешевого фондирования вероятность банкротства банка - мизерная, всегда можно поднять ставку до 13-14% и банку зальют деньгами под крышу. А депозиты там не интересные, за пару лишних% от скарбнычки они того не стоят.
Ну я уже 2 раза за последние пару лет попадал под выплаты фонда. Проблем с выплатами не было, но тем не менее. А банки да, перед тем как сдуться давали неплохие проценты.
для тарифов PRO-запас, ЕКОНОМ, Приватний, Зарплатний и другие:
• СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)
Спасибо за информацию.
Дальше они без меня.И так смысла не было, а теперь вообще чуть ли не в минус будет.
Я думаю в феврале из поезда выйдут многие
ну я и так вышел первого февраля так как заканчивается прозапас под 10%.Под семь/четыре лично мне смысла нет тут держать.Оставалось ещё валюты немного с прицелом если что поменять и гривну сепом вывести.Но в связи с нововведениями даже это теряет смысл.И раньше то только из-за ставок тут был.И то с минимум телодвижений так как контора ещё та.А теперь вообще ничего не держит.