Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:11

Flamingo написав: sergia написав: лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє. лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє.

Ну под 7 % где положить на текущий сейчас не проблема. И Вы ж не забывайте только что если вы вдруг решите лежащими тут якобы под 7% деньгами валюту поменять или послать куда СЭПом и сделаете это раньше чем первый рабочий день следующего месяца - то значит, что отправленные вами на эти цели лежали не под 7% а под меньше. Такое себе "преимущество" перед "рюкзаком" спортбанка, "назбиратоусом" БВР у которых тоже 7% но по фактическому остатку. Ну под 7 % где положить на текущий сейчас не проблема. И Вы ж не забывайте только что если вы вдруг решите лежащими тут якобы под 7% деньгами валюту поменять или послать куда СЭПом и сделаете это раньше чем первый рабочий день следующего месяца - то значит, что отправленные вами на эти цели лежали не под 7% а под меньше. Такое себе "преимущество" перед "рюкзаком" спортбанка, "назбиратоусом" БВР у которых тоже 7% но по фактическому остатку.

ИМХО, всё же определенная проблема. Во-первых, вариантов раз, два и обчелся (собственно кроме КОКО, рюкзака и назбиратуса я больше ничего с 7% и более не знаю), а, во-вторых, у этих вариантов бывают свои особенности с выходом. У рюкзака и назбиратуса выход через кредитку, что тоже не всегда удобно, а у назбиратуса еще и вход через кредитку. В принципе я БВР ради назбиратуса и брал, потому как до Сильпо мне далеко, но вот в прошлом месяце воспользовался, а теперь еще и этот месяц с назбиратусом играться не очень хочется. С PRO-запасом тоже ничего хорошего не было, с тех пор, как стало 7%, а сейчас будет и того хуже.