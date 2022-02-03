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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1081108210831084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:11

  Flamingo написав:
  sergia написав:лежить спокійно Прозапас зараз під 7%. Коли схочеш можливо СЕПом його послати або валюту поміняти, відділення поряд. Відсотки справно нароховуются кожного місяця. ДСС при отриманні грошей з за кордону немє.

Ну под 7 % где положить на текущий сейчас не проблема. И Вы ж не забывайте только что если вы вдруг решите лежащими тут якобы под 7% деньгами валюту поменять или послать куда СЭПом и сделаете это раньше чем первый рабочий день следующего месяца - то значит, что отправленные вами на эти цели лежали не под 7% а под меньше. Такое себе "преимущество" перед "рюкзаком" спортбанка, "назбиратоусом" БВР у которых тоже 7% но по фактическому остатку.

ИМХО, всё же определенная проблема. Во-первых, вариантов раз, два и обчелся (собственно кроме КОКО, рюкзака и назбиратуса я больше ничего с 7% и более не знаю), а, во-вторых, у этих вариантов бывают свои особенности с выходом. У рюкзака и назбиратуса выход через кредитку, что тоже не всегда удобно, а у назбиратуса еще и вход через кредитку. В принципе я БВР ради назбиратуса и брал, потому как до Сильпо мне далеко, но вот в прошлом месяце воспользовался, а теперь еще и этот месяц с назбиратусом играться не очень хочется. С PRO-запасом тоже ничего хорошего не было, с тех пор, как стало 7%, а сейчас будет и того хуже.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:41

Re: Укргазбанк

  ingtrans написав:кроме КОКО, рюкзака и назбиратуса я
альянс скарбнычка 8,5%
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:53

  vitaliian написав:
  ingtrans написав:кроме КОКО, рюкзака и назбиратуса я
альянс скарбнычка 8,5%

А, да, есть такая. Она у меня даже есть на руках, но я так ею ни разу и не воспользовался из-за бесплатного вывода только через кассу. Да и депозит у меня в Альянсе, так что много на карту не влезало.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:41

  ingtrans написав:
  vitaliian написав:
  ingtrans написав:кроме КОКО, рюкзака и назбиратуса я
альянс скарбнычка 8,5%

А, да, есть такая. Она у меня даже есть на руках, но я так ею ни разу и не воспользовался из-за бесплатного вывода только через кассу. Да и депозит у меня в Альянсе, так что много на карту не влезало.

В условиях дешевого фондирования вероятность банкротства банка - мизерная, всегда можно поднять ставку до 13-14% и банку зальют деньгами под крышу. А депозиты там не интересные, за пару лишних% от скарбнычки они того не стоят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:49

  vitaliian написав:В условиях дешевого фондирования вероятность банкротства банка - мизерная, всегда можно поднять ставку до 13-14% и банку зальют деньгами под крышу. А депозиты там не интересные, за пару лишних% от скарбнычки они того не стоят.

Ну я уже 2 раза за последние пару лет попадал под выплаты фонда. Проблем с выплатами не было, но тем не менее. А банки да, перед тем как сдуться давали неплохие проценты.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:52

  посетитель написав:
  killer bees написав:С 7 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, ЕКОНОМ, Приватний, Зарплатний и другие:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)

Спасибо за информацию.

Дальше они без меня.И так смысла не было, а теперь вообще чуть ли не в минус будет.

Я думаю в феврале из поезда выйдут многие
Востаннє редагувалось Sergion в П'ят 04 лют, 2022 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:54

  vitaliian написав:
  ingtrans написав: Да и депозит у меня в Альянсе, так что много на карту не влезало.

В условиях дешевого фондирования вероятность банкротства банка - мизерная, всегда можно поднять ставку до 13-14% и банку зальют деньгами под крышу.
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Неверное мнение,нбу не даст поднять ставку проблемному банку и накроется он в не зависимости от стоимости фондирования. Никакой информации о проблемах Газмяса или Альянса у меня нет.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:09

Re: Укргазбанк

  THB написав:Никакой информации о проблемах Газмяса или Альянса у меня нет.


Укргаз найслабший із четвірки держбанків України
про його приватизацію торочать вже уйму років, а віз і нині там
також поцікавтесь історією банку, а саме що трапилось в 2009 році

якщо цікавить більше, тут є відповіді
https://case-ukraine.com.ua/content/upl ... anky_5.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:24

  Sergion написав:
  посетитель написав:
  killer bees написав:С 7 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, ЕКОНОМ, Приватний, Зарплатний и другие:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)

Спасибо за информацию.

Дальше они без меня.И так смысла не было, а теперь вообще чуть ли не в минус будет.

Я думаю в феврале из поезда выйдут многие
ну я и так вышел первого февраля так как заканчивается прозапас под 10%.Под семь/четыре лично мне смысла нет тут держать.Оставалось ещё валюты немного с прицелом если что поменять и гривну сепом вывести.Но в связи с нововведениями даже это теряет смысл.И раньше то только из-за ставок тут был.И то с минимум телодвижений так как контора ещё та.А теперь вообще ничего не держит.
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