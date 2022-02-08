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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1082108310841085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:19

  ingtrans написав:
  vitaliian написав:
  ingtrans написав:кроме КОКО, рюкзака и назбиратуса я
альянс скарбнычка 8,5%

А, да, есть такая. Она у меня даже есть на руках, но я так ею ни разу и не воспользовался из-за бесплатного вывода только через кассу. Да и депозит у меня в Альянсе, так что много на карту не влезало.


есть же схематоз через Антистресс на депозитку
и - посомтите подобный понедельный в Рада, вроде там прОценты неплохие, от 7,5 насколько помню
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:20

Re: Укргазбанк

  Sergion написав:Я думаю в феврале из поезда выйдут многие


Бо здіваються над людьми
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:59

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 лют, 2022 22:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:22

Rebel тас Б5
альфа центавра какой то пакет на ваш выбор
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:37

Газ додав у застосунок калькулятор та подачу заявок на аукціони з продажу ОВДП.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:58

  klug написав:Газ додав у застосунок калькулятор та подачу заявок на аукціони з продажу ОВДП.

После того, как пропала возможность бесплатно забрать свою гривну, вывожу из Укргаза все.
Не интересен стал банк от слова "совсем".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:00

Re: Укргазбанк

  Искатель написав:После того, как пропала возможность бесплатно забрать свою гривну, вывожу из Укргаза все.
Куда выводите?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:59

Re: Укргазбанк

а за снятие долларов здесь еще не планируют коммис? по аналогии с 0.3% за СЕП
keep
 
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