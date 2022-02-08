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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:19
ingtrans написав: vitaliian написав: ingtrans написав:
кроме КОКО, рюкзака и назбиратуса я
альянс скарбнычка 8,5%
А, да, есть такая. Она у меня даже есть на руках, но я так ею ни разу и не воспользовался из-за бесплатного вывода только через кассу. Да и депозит у меня в Альянсе, так что много на карту не влезало.
есть же схематоз через Антистресс на депозитку
и - посомтите подобный понедельный в Рада, вроде там прОценты неплохие, от 7,5 насколько помню
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cohan
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:20
Sergion написав:
Я думаю в феврале из поезда выйдут многие
Бо здіваються над людьми
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Investor_K
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:59
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 04 лют, 2022 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:22
Rebel тас Б5
альфа центавра какой то пакет на ваш выбор
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vitaliian
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:37
Газ додав у застосунок калькулятор та подачу заявок на аукціони з продажу ОВДП.
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klug
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:58
klug написав:
Газ додав у застосунок калькулятор та подачу заявок на аукціони з продажу ОВДП.
После того, как пропала возможность бесплатно забрать свою гривну, вывожу из Укргаза все.
Не интересен стал банк от слова "совсем".
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Искатель
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:00
Искатель написав:
После того, как пропала возможность бесплатно забрать свою гривну, вывожу из Укргаза все.
Куда выводите?
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Investor_K
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:59
а за снятие долларов здесь еще не планируют коммис? по аналогии с 0.3% за СЕП
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keep
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