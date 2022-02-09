Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 23:49
Искатель написав: Investor_K написав: Искатель написав:
После того, как пропала возможность бесплатно забрать свою гривну, вывожу из Укргаза все.
Куда выводите?
Пока на 3х-месячные в Аккорд под 12%, а там видно будет.
дык надо ж сначала тут уё конвертнуть в грн после очередного роста-обострения-отката, ожидаемого недельки через 1-2,5 , не ?
flysoulfly
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Додано: Чет 10 лют, 2022 08:51
Я конечно дико извиняюсь, но откуда вы взяли эту комиссию на выход по СЭП в Прозапасе с 07.03.22? Перерыл весь сайт, там об этом нет ни слова. Хотя они обязаны сообщать за месяц. Может я где то не там смотрю? Просвятите, пожалуйста
Hemi
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Додано: Чет 10 лют, 2022 08:56
Hemi написав:
Я конечно дико извиняюсь, но откуда вы взяли эту комиссию на выход по СЭП в Прозапасе с 07.03.22? Перерыл весь сайт, там об этом нет ни слова. Хотя они обязаны сообщать за месяц. Может я где то не там смотрю? Просвятите, пожалуйста
killer bees написав: С 7 марта 2022
:
для тарифов
PRO-запас
, ЕКОНОМ, Приватний, Зарплатний и другие:
•
СЭП
в другой банк –
0,3%
(min 5 грн)
ingtrans
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:04
klug написав:Газ додав у застосунок калькулятор та подачу заявок на аукціони з продажу ОВДП.
Они через приложение продают вторичку, как ICU и Универ и т.п.?
zuker1111
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