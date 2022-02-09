RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1083108410851086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:49

  Искатель написав:
  Investor_K написав:
  Искатель написав:После того, как пропала возможность бесплатно забрать свою гривну, вывожу из Укргаза все.
Куда выводите?

Пока на 3х-месячные в Аккорд под 12%, а там видно будет.
дык надо ж сначала тут уё конвертнуть в грн после очередного роста-обострения-отката, ожидаемого недельки через 1-2,5 , не ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 370
З нами з: 13.01.09
Подякував: 165 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:05

Маржинальную торговлю в студию!

Зображення
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4673
З нами з: 22.12.16
Подякував: 358 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:51

Я конечно дико извиняюсь, но откуда вы взяли эту комиссию на выход по СЭП в Прозапасе с 07.03.22? Перерыл весь сайт, там об этом нет ни слова. Хотя они обязаны сообщать за месяц. Может я где то не там смотрю? Просвятите, пожалуйста
Hemi
 
Повідомлень: 152
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:56

  Hemi написав:Я конечно дико извиняюсь, но откуда вы взяли эту комиссию на выход по СЭП в Прозапасе с 07.03.22? Перерыл весь сайт, там об этом нет ни слова. Хотя они обязаны сообщать за месяц. Может я где то не там смотрю? Просвятите, пожалуйста


  killer bees написав:С 7 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, ЕКОНОМ, Приватний, Зарплатний и другие:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3432
З нами з: 31.07.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:04

Re: Укргазбанк

klug написав:Газ додав у застосунок калькулятор та подачу заявок на аукціони з продажу ОВДП.
Они через приложение продают вторичку, как ICU и Универ и т.п.?
zuker1111
 
Повідомлень: 742
З нами з: 05.03.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1083108410851086
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1171)
10.02.2022 09:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.