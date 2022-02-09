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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1083108410851086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:49

  Искатель написав:
  Investor_K написав:
  Искатель написав:После того, как пропала возможность бесплатно забрать свою гривну, вывожу из Укргаза все.
Куда выводите?

Пока на 3х-месячные в Аккорд под 12%, а там видно будет.
дык надо ж сначала тут уё конвертнуть в грн после очередного роста-обострения-отката, ожидаемого недельки через 1-2,5 , не ?
flysoulfly
 
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Маржинальную торговлю в студию!

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:51

Я конечно дико извиняюсь, но откуда вы взяли эту комиссию на выход по СЭП в Прозапасе с 07.03.22? Перерыл весь сайт, там об этом нет ни слова. Хотя они обязаны сообщать за месяц. Может я где то не там смотрю? Просвятите, пожалуйста
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:56

  Hemi написав:Я конечно дико извиняюсь, но откуда вы взяли эту комиссию на выход по СЭП в Прозапасе с 07.03.22? Перерыл весь сайт, там об этом нет ни слова. Хотя они обязаны сообщать за месяц. Может я где то не там смотрю? Просвятите, пожалуйста


  killer bees написав:С 7 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, ЕКОНОМ, Приватний, Зарплатний и другие:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:04

Re: Укргазбанк

klug написав:Газ додав у застосунок калькулятор та подачу заявок на аукціони з продажу ОВДП.
Они через приложение продают вторичку, как ICU и Универ и т.п.?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:35

  zuker1111 написав:
klug написав:Газ додав у застосунок калькулятор та подачу заявок на аукціони з продажу ОВДП.
Они через приложение продают вторичку, как ICU и Универ и т.п.?

Написав же, що збирають заявки на аукціон.Зображення

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klug
 
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klug
судячи з малюнку дохідність від'ємна? :)
greenozon
 
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