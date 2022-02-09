Я конечно дико извиняюсь, но откуда вы взяли эту комиссию на выход по СЭП в Прозапасе с 07.03.22? Перерыл весь сайт, там об этом нет ни слова. Хотя они обязаны сообщать за месяц. Может я где то не там смотрю? Просвятите, пожалуйста
Hemi написав:Я конечно дико извиняюсь, но откуда вы взяли эту комиссию на выход по СЭП в Прозапасе с 07.03.22? Перерыл весь сайт, там об этом нет ни слова. Хотя они обязаны сообщать за месяц. Может я где то не там смотрю? Просвятите, пожалуйста
greenozon написав:klug судячи з малюнку дохідність від'ємна?
Згідно введених параметрів - так. Мав на меті продемонструвати функціонал, а не дати пораду щодо портфелю.
Функционал интерестный. Для года например и если сумма не маленькая - есть смысл присмотреться. Для 1 года (14 мес пересчитал в 12 месячную доходность): 1 000 000 - 10,68% (эквивалентно ставке 13,26% в банках) 500 000 - 10,5% (эквивалентно ставке 13% в банках) 300 000 - 9,9% (эквивалентно ставке 12,3% в банках) 100 000 - 7,16% (эквивалентно ставке 8,89 % в банках)