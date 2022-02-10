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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:08
Искатель написав:
Неплохо бы подсчитать еще попутные расходы на ведение счета в ЦБ и т.п.
Виглядає так, що це вже з витратами згідно калькулятора. Але є підозра, що задоволення заявки не гарантується, бо, мінфін може виставити інші умови або об'єми.
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klug
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:57
klug написав: Искатель написав:
Неплохо бы подсчитать еще попутные расходы на ведение счета в ЦБ и т.п.
Виглядає так, що це вже з витратами згідно калькулятора. Але є підозра, що задоволення заявки не гарантується, бо, мінфін може виставити інші умови або об'єми.
Верно, это с учетом калькулятора где учтены сопутствующие расходы (ХОТЯ ХЗ КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ)
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Sergion
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Додано: Чет 10 лют, 2022 18:09
Sergion написав: klug написав: Искатель написав:
Неплохо бы подсчитать еще попутные расходы на ведение счета в ЦБ и т.п.
Виглядає так, що це вже з витратами згідно калькулятора. Але є підозра, що задоволення заявки не гарантується, бо, мінфін може виставити інші умови або об'єми.
Верно, это с учетом калькулятора где учтены сопутствующие расходы (ХОТЯ ХЗ КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ)
Закинете лям і за рік дізнаємося
Така банка, де уся ця історія може бути муляжем-заготовкою на найближчі 15 років.
Хотів ще з брокером запропонувати порівняти, але у завтрашній день не кожен може дивитися
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klug
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