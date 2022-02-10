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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1084108510861087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:08

  Искатель написав:Неплохо бы подсчитать еще попутные расходы на ведение счета в ЦБ и т.п.

Виглядає так, що це вже з витратами згідно калькулятора. Але є підозра, що задоволення заявки не гарантується, бо, мінфін може виставити інші умови або об'єми.
klug
 
Повідомлень: 6624
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:57

  klug написав:
  Искатель написав:Неплохо бы подсчитать еще попутные расходы на ведение счета в ЦБ и т.п.

Виглядає так, що це вже з витратами згідно калькулятора. Але є підозра, що задоволення заявки не гарантується, бо, мінфін може виставити інші умови або об'єми.

Верно, это с учетом калькулятора где учтены сопутствующие расходы (ХОТЯ ХЗ КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ)
Sergion
 
Повідомлень: 590
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:09

  Sergion написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Неплохо бы подсчитать еще попутные расходы на ведение счета в ЦБ и т.п.

Виглядає так, що це вже з витратами згідно калькулятора. Але є підозра, що задоволення заявки не гарантується, бо, мінфін може виставити інші умови або об'єми.

Верно, это с учетом калькулятора где учтены сопутствующие расходы (ХОТЯ ХЗ КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ)

Закинете лям і за рік дізнаємося :lol: Така банка, де уся ця історія може бути муляжем-заготовкою на найближчі 15 років.

Хотів ще з брокером запропонувати порівняти, але у завтрашній день не кожен може дивитися :(
klug
 
Повідомлень: 6624
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 902 раз.
 
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  #<1 ... 1084108510861087
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