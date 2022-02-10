Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:08
Искатель написав:
Неплохо бы подсчитать еще попутные расходы на ведение счета в ЦБ и т.п.
Виглядає так, що це вже з витратами згідно калькулятора. Але є підозра, що задоволення заявки не гарантується, бо, мінфін може виставити інші умови або об'єми.
klug
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:57
klug написав: Искатель написав:
Неплохо бы подсчитать еще попутные расходы на ведение счета в ЦБ и т.п.
Виглядає так, що це вже з витратами згідно калькулятора. Але є підозра, що задоволення заявки не гарантується, бо, мінфін може виставити інші умови або об'єми.
Верно, это с учетом калькулятора где учтены сопутствующие расходы (ХОТЯ ХЗ КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ)
Sergion
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Додано: Чет 10 лют, 2022 18:09
Sergion написав: klug написав: Искатель написав:
Неплохо бы подсчитать еще попутные расходы на ведение счета в ЦБ и т.п.
Виглядає так, що це вже з витратами згідно калькулятора. Але є підозра, що задоволення заявки не гарантується, бо, мінфін може виставити інші умови або об'єми.
Верно, это с учетом калькулятора где учтены сопутствующие расходы (ХОТЯ ХЗ КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ)
Закинете лям і за рік дізнаємося
Така банка, де уся ця історія може бути муляжем-заготовкою на найближчі 15 років.
Хотів ще з брокером запропонувати порівняти, але у завтрашній день не кожен може дивитися
klug
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:12
Sergion написав: klug написав: greenozon написав: klug
судячи з малюнку дохідність від'ємна?
Згідно введених параметрів - так. Мав на меті продемонструвати функціонал, а не дати пораду щодо портфелю.
Функционал интерестный.
Для года например и если сумма не маленькая - есть смысл присмотреться.
Для 1 года (14 мес пересчитал в 12 месячную доходность):
1 000 000 - 10,68% (эквивалентно ставке 13,26% в банках)
500 000 - 10,5% (эквивалентно ставке 13% в банках)
300 000 - 9,9% (эквивалентно ставке 12,3% в банках)
100 000 - 7,16% (эквивалентно ставке 8,89 % в банках)
интересно, эти актуальны?
https://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/
по послднему аукциону на год при ляме где-то так и получается, со всеми расходами
cohan
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