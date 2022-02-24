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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1085108610871088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 703
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
104
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 703
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:06

  greenozon написав:Прийшло СМС від банку
---
Kartka #....
Vstanovleno limit otrymannia gotivky v
bankomatakh: 2000.00
24.02.2022 12:35:02

Мне 20000
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:52

  killer bees написав:Предыдущий документ об изменениях с 7 марта отозвали, теперь платный СЭП на выход планируется с 24 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, Приватний:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)
killer bees
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:30

  killer bees написав:
  killer bees написав:Предыдущий документ об изменениях с 7 марта отозвали, теперь платный СЭП на выход планируется с 24 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, Приватний:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)

может вообще отменят
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:05

Re: Укргазбанк

прилетела смс - лимит на банкоматы 10К
кто знает - это в день?
keep
 
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