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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 20:06
greenozon написав:
Прийшло СМС від банку
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Kartka #....
Vstanovleno limit otrymannia gotivky v
bankomatakh: 2000.00
24.02.2022 12:35:02
Мне 20000
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:52
killer bees написав:
Предыдущий документ об изменениях с 7 марта отозвали
, теперь платный СЭП на выход планируется с 24 марта 2022
:
для тарифов PRO-запас
, Приватний:
• СЭП
в другой банк – 0,3%
(min 5 грн)
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killer bees
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:30
killer bees написав: killer bees написав:
Предыдущий документ об изменениях с 7 марта отозвали
, теперь платный СЭП на выход планируется с 24 марта 2022
:
для тарифов PRO-запас
, Приватний:
• СЭП
в другой банк – 0,3%
(min 5 грн)
может вообще отменят
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sergia
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:05
прилетела смс - лимит на банкоматы 10К
кто знает - это в день?
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