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Скільки коштує зняти квартиру
на Новий рік у містах України?

Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у містах України?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2014 23:39

Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у містах України?

Пропонуємо до обговорення:
Цього року охочим зняти квартиру для святкування Нового року варто приготуватися до значного подорожчання

Дивися повний текст Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у містах України?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2014 23:39

"трехкомнатную на Крещатике со всеми удобствами сдают за 600 у.е. в сутки (4800 грн)" Что курил автор статьи ? Или вставили статью за прошлый год ?
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Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2014 00:11

Снимал 3-к на Прорезной неделю назад за 1100 грн.
а $600 уже года полтора как не 4800
vid-bdn92
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Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2014 14:54

дешевле в Нью-Йорке снять номер в отеле
SharuM
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2014 17:47

Неактуально это сейчас. Гораздо более дешевые квартиры пустуют и аренда падает даже в гривнах. Жеппа грядет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2014 17:18

на сайті booking com за 550 грн можна зняти готель в києві 4-3* на новорічну ніч.
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Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2014 17:52

Пару лет назад снимал номер на новый год в Хилтоне в Маями за 200 долларов.
Londoner
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:04

Я здаю квартиру подобово у Івано-Франківську на Новий Рік мінімум на три дня за подвійним тарифом суто для пари вже 3 рік на https://www.podobovo-ivano-frankivsk.com/nomera/
if_ua_00
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if_ua_00 рекомендую всім і маєте спокій,головне ще завдаток взяти
if_ua_00
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