Цього року охочим зняти квартиру для святкування Нового року варто приготуватися до значного подорожчання
Дивися повний текст Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у містах України?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 гру, 2014 23:39
Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у містах України?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у містах України?.
Додано: П'ят 26 гру, 2014 23:39
"трехкомнатную на Крещатике со всеми удобствами сдают за 600 у.е. в сутки (4800 грн)" Что курил автор статьи ? Или вставили статью за прошлый год ?
Додано: Суб 27 гру, 2014 00:11
Снимал 3-к на Прорезной неделю назад за 1100 грн.
а $600 уже года полтора как не 4800
Додано: Суб 27 гру, 2014 17:47
Неактуально это сейчас. Гораздо более дешевые квартиры пустуют и аренда падает даже в гривнах. Жеппа грядет.
Додано: Пон 29 гру, 2014 17:18
на сайті booking com за 550 грн можна зняти готель в києві 4-3* на новорічну ніч.
Додано: Пон 29 гру, 2014 17:52
Пару лет назад снимал номер на новый год в Хилтоне в Маями за 200 долларов.
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:04
Я здаю квартиру подобово у Івано-Франківську на Новий Рік мінімум на три дня за подвійним тарифом суто для пари вже 3 рік на
|