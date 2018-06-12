Дефолт поки не оголошувався, але країна значною мірою вже живе в умовах традиційного постдефолтного негативу
Дивися повний текст Плюси і мінуси дефолту для України.
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Додано: Пон 29 гру, 2014 11:46
Плюси і мінуси дефолту для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Плюси і мінуси дефолту для України.
Додано: Пон 29 гру, 2014 11:46
Действительно, тема актуальна, как никогда ранее. Тут вопрос прежде всего - политический. Объявить дефолт можно было и, на мой взгляд, нужно было бы год назад, когда Яценюк об этом вещал с трибуны Рады. Тогда дефолт был бы более оправдан, хотя сейчас на один "плюс" больше - война. Но отставка Правительства и Главы НБУ и даже Президента ситуацию не выправит, гривна раза в три обесценится - это единственный плюс от дефолта. А вот имущество за рубежом Украина потерять сможет и очень быстро - все посольства и счета опечатают. Словом, если дефолт - то тогда точна "куля в лоба", но уже не одному, а всему народу! Главный плюс - надолго отобьет желание майданить, ибо каждый не только увидит, но и почувствует, что на майданах проблемы не решаются!
Додано: Пон 29 гру, 2014 12:13
На майданах проблемы точно не решаются - пустыми стояниями на морозе наше властное ворье можно только позабавить, оно перекрасится и всплывет у руля снова.
Вопрос нужно решать кардинально, чтобы не было кому в следующий раз всплыть.
Додано: Пон 18 чер, 2018 07:01
Я из России, но болею за Украину. Хотя нет, скорее за украинцев. На мой взгляд, именно сейчас в 2018 становится отчетливо видно как европейские политики-олигархи "разводят" страну. Умные говорили об этом еще в 2014. Перечисляются новые транши, большая часть которых тут же идет на погашение старых долгов. Крепитесь украинцы, если страна когда нибудь и рассчитается с внешними долгами, то хорошо, если это время застанут ваши дети. А пока у страны такие огромные долги уровень жизни населения вряд ли будет улучшаться, ведь так? Или же снова подумать о дефолте, который многие рассматривали еще в 2014.
А с другой стороны, ведь Россия помогала вам в непростое время. Пусть и за очевидную личную выгоду. Но ведь и запад делает это не за просто так. Нужно было просто накапливать силу и экономическую мощь, чтобы однажды объявить России о своих претензиях и начать вести переговоры "на равных"
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