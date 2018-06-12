Плюси і мінуси дефолту для України

Додано: Пон 18 чер, 2018 07:01

Я из России, но болею за Украину. Хотя нет, скорее за украинцев. На мой взгляд, именно сейчас в 2018 становится отчетливо видно как европейские политики-олигархи "разводят" страну. Умные говорили об этом еще в 2014. Перечисляются новые транши, большая часть которых тут же идет на погашение старых долгов. Крепитесь украинцы, если страна когда нибудь и рассчитается с внешними долгами, то хорошо, если это время застанут ваши дети. А пока у страны такие огромные долги уровень жизни населения вряд ли будет улучшаться, ведь так? Или же снова подумать о дефолте, который многие рассматривали еще в 2014.

А с другой стороны, ведь Россия помогала вам в непростое время. Пусть и за очевидную личную выгоду. Но ведь и запад делает это не за просто так. Нужно было просто накапливать силу и экономическую мощь, чтобы однажды объявить России о своих претензиях и начать вести переговоры "на равных"