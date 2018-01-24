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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.2 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:16

  clientage написав:Нее, тока с карточного!


Токо Нал -> СЭП? :(
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:14

Подскажите плиз по депо "Зимняя сказка".
Почитал, так вроде есть комиссия после того как депо заканчивается и падает на текущий счет, как поступить чтоб обойти это косяк, кто открывал отзовитесь...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:15

  тарасов написав:Подскажите плиз по депо "Зимняя сказка".
Почитал, так вроде есть комиссия после того как депо заканчивается и падает на текущий счет, как поступить чтоб обойти это косяк, кто открывал отзовитесь...

де такое "вроде" нашли/прочитали?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:20

clientage
раздел текущие счета-базовый
вот ссылка http://vernumbank.com/ru/current-bills/
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:37

  тарасов написав:clientage
раздел текущие счета-базовый
вот ссылка http://vernumbank.com/ru/current-bills/

Та сделайте карту, под депо выпуск бесплатно (перевыпуск через 2г за 40грн, кажисть)
Пополнение наличкой и снятие в АТМ(Атмосфера) -- нашару, СЭПы в ИБ -- нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:40

clientage
ок понял, ну а если сумма не маленькая, 100 тыс, могут быть и проблемы со снятием по карте, лимиты и т.д.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:49

  тарасов написав:clientage
ок понял, ну а если сумма не маленькая, 100 тыс, могут быть и проблемы со снятием по карте, лимиты и т.д.

Лимиты на день устанавливаются по 0800, правда я тока 20К проверил :)
Ну и мне больше СЭП подходит в любой др. банк для переразмещения. Ходит СЭП быстро, за 1..1.5ч добирается в др. банк
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:54

clientage
ок, тогда пойду завтра сдаваться... :roll:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 00:13

  тарасов написав:Подскажите плиз по депо "Зимняя сказка".
Почитал, так вроде есть комиссия после того как депо заканчивается и падает на текущий счет, как поступить чтоб обойти это косяк, кто открывал отзовитесь...

Я открывала кучу депозитов, они по окончании падали на текущий и никаких комиссий при получении в кассе не было.
Этот текущий называется "Поточний рахунок для обслуговування депозитного вкладу"
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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