Вернум Банк

Токо Нал -> СЭП?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:14
Подскажите плиз по депо "Зимняя сказка".
Почитал, так вроде есть комиссия после того как депо заканчивается и падает на текущий счет, как поступить чтоб обойти это косяк, кто открывал отзовитесь...
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:15
де такое "вроде" нашли/прочитали?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:20
clientage
раздел текущие счета-базовый
вот ссылка
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:37
Та сделайте карту, под депо выпуск бесплатно (перевыпуск через 2г за 40грн, кажисть)
Пополнение наличкой и снятие в АТМ(Атмосфера) -- нашару, СЭПы в ИБ -- нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:40
clientage
ок понял, ну а если сумма не маленькая, 100 тыс, могут быть и проблемы со снятием по карте, лимиты и т.д.
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:49
Лимиты на день устанавливаются по 0800, правда я тока 20К проверил
Ну и мне больше СЭП подходит в любой др. банк для переразмещения. Ходит СЭП быстро, за 1..1.5ч добирается в др. банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 січ, 2018 00:13
Я открывала кучу депозитов, они по окончании падали на текущий и никаких комиссий при получении в кассе не было.
Этот текущий называется "Поточний рахунок для обслуговування депозитного вкладу"
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
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