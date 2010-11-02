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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.2 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:59

Aps

я ж об этом и писал, спрашивал...
что с Нового года ввели комис...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:04

  Aps написав:
  lubopytnaya написав:
  тарасов написав:Подскажите плиз по депо "Зимняя сказка".
Почитал, так вроде есть комиссия после того как депо заканчивается и падает на текущий счет, как поступить чтоб обойти это косяк, кто открывал отзовитесь...

Я открывала кучу депозитов, они по окончании падали на текущий и никаких комиссий при получении в кассе не было.
Этот текущий называется "Поточний рахунок для обслуговування депозитного вкладу"


В ныненшних тарифах на поточный есть приписка:
*Не тарифікується для видачі зарахованих процентів за вкладами та сумами по ним, які відкриті до 01.12.2017 року Вкладниками ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"

Во-во, теперь ОДИН текущий и новые депо рекомендуют привязывать к карточному :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:48

  тарасов написав:Aps

я ж об этом и писал, спрашивал...
что с Нового года ввели комис...

Комиссия за какую конкретно операцию?
За зачисление денег на текущий? Или комиссия за снятие наличных с текущего в кассе?

UPD. Всё, уже выяснила - комиссия за снятие наличных с текущего.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:49

lubopytnaya
:oops:
тарасов
 
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  #<1 ... 19202122
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