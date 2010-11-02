|
|
|
Вернум Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 09:59
Aps
я ж об этом и писал, спрашивал...
что с Нового года ввели комис...
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:04
Aps написав: lubopytnaya написав: тарасов написав:
Подскажите плиз по депо "Зимняя сказка".
Почитал, так вроде есть комиссия после того как депо заканчивается и падает на текущий счет, как поступить чтоб обойти это косяк, кто открывал отзовитесь...
Я открывала кучу депозитов, они по окончании падали на текущий и никаких комиссий при получении в кассе не было.
Этот текущий называется "Поточний рахунок для обслуговування депозитного вкладу"
В ныненшних тарифах на поточный есть приписка:
*Не тарифікується для видачі зарахованих процентів за вкладами та сумами по ним, які відкриті до 01.12.2017 року Вкладниками ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"
Во-во, теперь ОДИН текущий и новые депо рекомендуют привязывать к карточному
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23182
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1894 раз.
- Подякували: 2615 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 25 січ, 2018 13:48
тарасов написав:Aps
я ж об этом и писал, спрашивал...
что с Нового года ввели комис...
Комиссия за какую конкретно операцию?
За зачисление денег на текущий? Или комиссия за снятие наличных с текущего в кассе?
UPD. Всё, уже выяснила - комиссия за снятие наличных с текущего.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3078
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:49
lubopytnaya
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8807
|1289725
|
|
|51953
|6780361
|
Чет 25 січ, 2018 19:54
cds77
|
|2718
|382942
|
реклама
|