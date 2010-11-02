Я так понимаю, не один я под Зимову казку вложился??
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:27
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:53
Естественно, что Вы не один такой жадный
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:59
Re: Вернум Банк
Неплохой такой поворот событий. Но 99% через Фонд вынесем, так что...
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:26
Re: Вернум Банк
А с чего вдруг ВА?
Банку ведь надо что-то предъявить по его деятельности. Вроде всё соблюдает, капитализацию выполнил....
Или как?
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:37
А за что банк стоматолога закрыли, помните?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:12
блин, только оформил "Зимнюю сказку", и действительно получил сказку...
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:15
Я с Вами, все будет хорошо, не волнуйтесь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:54
хорошо что этого банка у нас в городе нет
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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