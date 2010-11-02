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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.2 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:27

  бульбик написав:Так ВА, судя по логике наших "реформаторов", должна быть уже завтра, кто ж успеет бабло вынести?:)

Я так понимаю, не один я под Зимову казку вложился?? :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:53

  la9 написав:
  бульбик написав:Так ВА, судя по логике наших "реформаторов", должна быть уже завтра, кто ж успеет бабло вынести?:)

Я так понимаю, не один я под Зимову казку вложился?? :mrgreen:

Естественно, что Вы не один такой жадный :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:59

Re: Вернум Банк

Неплохой такой поворот событий. Но 99% через Фонд вынесем, так что...
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:26

Re: Вернум Банк

А с чего вдруг ВА?
Банку ведь надо что-то предъявить по его деятельности. Вроде всё соблюдает, капитализацию выполнил....
Или как?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:37

  lov2108 написав:А с чего вдруг ВА?
Банку ведь надо что-то предъявить по его деятельности. Вроде всё соблюдает, капитализацию выполнил....
Или как?


А за что банк стоматолога закрыли, помните?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:12

блин, только оформил "Зимнюю сказку", и действительно получил сказку... :mrgreen:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:15

  тарасов написав:блин, только оформил "Зимнюю сказку", и действительно получил сказку... :mrgreen:

Я с Вами, все будет хорошо, не волнуйтесь 8) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:54

хорошо что этого банка у нас в городе нет :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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