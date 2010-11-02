Вернум Банк

Додано: Сер 31 січ, 2018 19:26

А с чего вдруг ВА?

Банку ведь надо что-то предъявить по его деятельности. Вроде всё соблюдает, капитализацию выполнил....

Или как?

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