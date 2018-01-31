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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.2 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:41

  бульбик написав:ВА на входе


Що за брєд Ви написали?

Я маю депозит в цьому банку, теж занепокоївся, спитав у знайомих у Фонді та НБУ. Мені сказали, що спеціальних вказівок по банку нема, тільки посилений нагляд у зв‘язку з ситуацією навколо голови наглядової ради. А мене вони ніколи не обманювали.
ssav
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:55

  тарасов написав:блин, только оформил "Зимнюю сказку", и действительно получил сказку... :mrgreen:

"Это присказка покуда, сказка будет впереди..."(с)
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:21

Re: Вернум Банк

Час Ч - 10 утра пятницы. Если переживет - шансы возрастают
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:34

darmet
тут сказка, в а-банке шипито, а у нас цирк... :mrgreen:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 06:50

  Scholar написав:Час Ч - 10 утра пятницы. Если переживет - шансы возрастают

Почему-то вспомнился фильм: "Дураки умирают по пятницам"...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:32

Следственный судья послала прокуроров и подозреваемой Игнатенко назначила ночной домашний арест .Без залога.

“Клопотання прокурора у кримінальному провадженні... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без задоволення. Застосувати до Ігнатченко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби ... з 21 години до 7 години наступної доби”, — оголосила резулятивну частину рішення слідча суддя й уточнила, що запобіжний захід визначено до 29 березня.

Суд зобов’язав Ігнатченко прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду. Їй заборонено виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчого.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:08

  zzzzzz написав:Следственный судья послала прокуроров и подозреваемой Игнатенко назначила ночной домашний арест .Без залога.

“Клопотання прокурора у кримінальному провадженні... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без задоволення. Застосувати до Ігнатченко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби ... з 21 години до 7 години наступної доби”, — оголосила резулятивну частину рішення слідча суддя й уточнила, що запобіжний захід визначено до 29 березня.

Суд зобов’язав Ігнатченко прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду. Їй заборонено виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчого.


Похоже на договорняк и это хорошо для клиентов
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Scholar
 
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Подякував: 91 раз.
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