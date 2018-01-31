Вернум Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 21:41
бульбик написав:
ВА на входе
Що за брєд Ви написали?
Я маю депозит в цьому банку, теж занепокоївся, спитав у знайомих у Фонді та НБУ. Мені сказали, що спеціальних вказівок по банку нема, тільки посилений нагляд у зв‘язку з ситуацією навколо голови наглядової ради. А мене вони ніколи не обманювали.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 21:55
тарасов написав:
блин, только оформил "Зимнюю сказку", и действительно получил сказку...
"Это присказка покуда, сказка будет впереди..."(с)
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darmet
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Додано: Сер 31 січ, 2018 22:21
Час Ч - 10 утра пятницы. Если переживет - шансы возрастают
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Додано: Сер 31 січ, 2018 22:34
darmet
тут сказка, в а-банке шипито, а у нас цирк...
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тарасов
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Додано: Чет 01 лют, 2018 06:50
Scholar написав:
Час Ч - 10 утра пятницы. Если переживет - шансы возрастают
Почему-то вспомнился фильм: "Дураки умирают по пятницам"...
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darmet
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:32
Следственный судья послала прокуроров и подозреваемой Игнатенко назначила ночной домашний арест .Без залога.
“Клопотання прокурора у кримінальному провадженні... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без задоволення. Застосувати до Ігнатченко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби ... з 21 години до 7 години наступної доби”, — оголосила резулятивну частину рішення слідча суддя й уточнила, що запобіжний захід визначено до 29 березня.
Суд зобов’язав Ігнатченко прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду. Їй заборонено виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчого.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 лют, 2018 09:08
zzzzzz написав:
Следственный судья послала прокуроров и подозреваемой Игнатенко назначила ночной домашний арест .Без залога.
“Клопотання прокурора у кримінальному провадженні... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без задоволення. Застосувати до Ігнатченко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби ... з 21 години до 7 години наступної доби”, — оголосила резулятивну частину рішення слідча суддя й уточнила, що запобіжний захід визначено до 29 березня.
Суд зобов’язав Ігнатченко прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду. Їй заборонено виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчого.
Похоже на договорняк и это хорошо для клиентов
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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