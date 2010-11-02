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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 01:12
sens я правильно понимаю, что условия пополнения ограничены только сроком, но не суммой? Хотя столб жирновато получается забивать
Додано: Чет 08 бер, 2018 07:32
Не пенсионерам - да
никому не верю
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:31
Сегодня забрал гривну в пределах фонда. Всё прошло без сучка и задоринки. Позвонили, предупредили, заказали, выдали одним махом. Сильно не уговаривали. Ставки просели! Остался акционный на 123 дня под 14,5% или же пенсионные: 16% и 5% в $ с пополнением. Можно вложиться до лета или перевложиться...
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:32
Re: Вернум Банк
Эт смешно, особенно для Вермута
Их там шоли уже повыпускали?
... делайте хоть что-нибудь!
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