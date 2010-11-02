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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 01:12

sens я правильно понимаю, что условия пополнения ограничены только сроком, но не суммой? Хотя столб жирновато получается забивать :)
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 07:32

  Mathias написав:sens я правильно понимаю, что условия пополнения ограничены только сроком, но не суммой? Хотя столб жирновато получается забивать :)

Не пенсионерам - да
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:31

Сегодня забрал гривну в пределах фонда. Всё прошло без сучка и задоринки. Позвонили, предупредили, заказали, выдали одним махом. Сильно не уговаривали. Ставки просели! Остался акционный на 123 дня под 14,5% или же пенсионные: 16% и 5% в $ с пополнением. Можно вложиться до лета или перевложиться...
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:32

Re: Вернум Банк

  Gonzik написав:Остался акционный на 123 дня под 14,5%

Эт смешно, особенно для Вермута :lol:
Их там шоли уже повыпускали? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 26272829
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