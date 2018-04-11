Вернум Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 01:12
sens
я правильно понимаю, что условия пополнения ограничены только сроком, но не суммой? Хотя столб жирновато получается забивать
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Mathias
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Додано: Чет 08 бер, 2018 07:32
Mathias написав:sens
я правильно понимаю, что условия пополнения ограничены только сроком, но не суммой? Хотя столб жирновато получается забивать
Не пенсионерам - да
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:31
Сегодня забрал гривну в пределах фонда. Всё прошло без сучка и задоринки. Позвонили, предупредили, заказали, выдали одним махом. Сильно не уговаривали. Ставки просели! Остался акционный на 123 дня под 14,5% или же пенсионные: 16% и 5% в $ с пополнением. Можно вложиться до лета или перевложиться...
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Gonzik
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:18
Повысили депозитные ставки. Пришла СМС.
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TDK
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:41
TDK написав:
Повысили депозитные ставки. Пришла СМС.
предпочел оставить % по гривне и открыть под 4% в евро с пополнением
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 12 кві, 2018 00:10
TDK
не заметил повышения, честно говоря. Значит, не более чем на пол-процента. Продолжим пока тусоваться в Глобусе
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Mathias
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