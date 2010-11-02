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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 07:03

  Mathias написав:
la9 написав:Коллеги, а что там слышно касательно последствий задержания главы наблюдательного совета «Вернум банка» Наталья Игнатченко, которое было еще в январе? Я один пропустил развязку? Ил ничё не ясно? Заканчивается зимняя сказка... И встает извечный вопрос русской интеллигенции - Что делать :?: :wink:


Я вынесу в Глобус, пока что там самый вкусный вариант. Благо, лимиты позволяют.

Я перевложился по итогу раздумий
la9
 
Повідомлень: 959
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