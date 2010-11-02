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Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 07:03
Mathias написав: la9 написав:
Коллеги, а что там слышно касательно последствий задержания главы наблюдательного совета «Вернум банка» Наталья Игнатченко, которое было еще в январе? Я один пропустил развязку? Ил ничё не ясно? Заканчивается зимняя сказка... И встает извечный вопрос русской интеллигенции - Что делать
Я вынесу в Глобус, пока что там самый вкусный вариант. Благо, лимиты позволяют.
Я перевложился по итогу раздумий
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la9
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