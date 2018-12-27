Ціни на нерухомість в містах і селах України

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ethereum написав:Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .
Ніхто нижче собівартості не продає. Тим більше зараз, коли криза минула. Навіщо ці байочки розказувати?
Нерухомість - продавани продають за стільки, за скільки дають покупани! Собівартість не має жодного значення.
Це правда для багатоквартирного будинку. Але для власного будинку - це неправда. Перед тим як будувати будинок, людина завжди може оцінити вартість і порівняти з готовими варіантами. Якщо ціна готового менша - то який ідіот буде будувати?
andrijk777 написав:Ніхто нижче собівартості не продає. Тим більше зараз, коли криза минула. Навіщо ці байочки розказувати?
Нерухомість - продавани продають за стільки, за скільки дають покупани! Собівартість не має жодного значення.
Це правда для багатоквартирного будинку. Але для власного будинку - це неправда. Перед тим як будувати будинок, людина завжди може оцінити вартість і порівняти з готовими варіантами. Якщо ціна готового менша - то який ідіот буде будувати?
Повно таких було! Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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