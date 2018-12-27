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Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:43
andrijk777 написав: Frant написав:
Повно таких
було!
Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
До чого тут 2007-2008??
Я зараз купляю/будую будинок і рішення приймаю зараз. Тому беру "теперішню", точніше "завтрашню" собівартість.
І те що будинки будуються, при зменшенні населення і зубожінні, говорить про те що "нижче собівартості" цін немає(масово).
Ще раз пояснюю трошки недорозвинутому хлопу
Будинки зразка 2007-2008 продаються зараз дешевше, ніж була їхня собівартість в той час. Наприклад, витрачено в 2008 на будівництво Х доларів, зараз в 2019 будинок реально коштує 0,5*Х.
Якщо пан погано вчив арифметику в школі і не може того осягнути, тоді - вибачайте!)))
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Додано: Сер 06 лис, 2019 21:25
Frant написав: andrijk777 написав:
До чого тут 2007-2008??
Я зараз купляю/будую будинок і рішення приймаю зараз. Тому беру "теперішню", точніше "завтрашню" собівартість.
І те що будинки будуються, при зменшенні населення і зубожінні, говорить про те що "нижче собівартості" цін немає(масово).
Ще раз пояснюю трошки недорозвинутому хлопу
Будинки зразка 2007-2008 продаються зараз дешевше, ніж була їхня собівартість в той час. Наприклад, витрачено в 2008 на будівництво Х доларів, зараз в 2019 будинок реально коштує 0,5*Х.
Якщо пан погано вчив арифметику в школі і не може того осягнути, тоді - вибачайте!)))
Ще раз поясню для тугого, не вельми розумного пана, до якого слабо доходить написане.На ринку дуже мало будинків ціна яких менша ніж собівартість такого ж будинку.
Тобто будинку аналогічному даному, якщо його будувати зараз.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:17
Frant написав: budivelnik написав: Frant написав:
Повно таких
було!
Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
Ну-ну....
Будинок в 200 м2 в 2008 по собівартості коштував
0,1 млн доларів=0,5 млн грн=15 річних середіх зарплат
Зараз такий будинок коштує
0,08 млн доларів=2млн грн =17 річних зарплат
Так де подешевшало?
Пан Будівельник не може зрозуміти, що більше 100 000 чи 80 000 доларів? І 20 000 доларів - то не прибуток))) Бідолашний)))
Пан рахуючий в доларах - не в стані зрозуміти
Найкращою реперною точкою є річний дохід... і пофіг скільки він у доларах
Тому якщо вартість будинку в річних доходах збільшилась-то будинок став дорожчий.а що при цьому відбулось в доларах-для будинку не важливо.
Нерухомість тому й називається нерухомістю,що її важко перемістити з місця на місце(можна,але переміщення коштує дорожче ніж сама нерухомість) ..
Тому
Яка різниця скільки коштує нерухомість в єнах(доларах/євро) якщо ні в Японію,ні в Європу ні в США її не перемістиш.
Тому ще раз
Найсправедливішим розрахунком - є розрахунок в річному доході. а не в гривнях чи доларах.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 07 лис, 2019 07:18
Цікава публіка.
Один міряє вартість нерухомості % річного прибутку (добре, що не перераховує її в монгольські тугрики), другий взагалі не розуміє, що таке собівартість будівництва))) мда)))
До речі, укро-міністри, депутати - мають в більшості такий самий рівень "інтелекту"
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