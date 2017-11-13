|
|
|
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 10 лют, 2015 16:01
0506588310 сергей если нодо еще деньги звоните
mariam
Додано: Вів 10 лют, 2015 18:59
Деньги для бизнеса, личных целей за 2 дня;
Деньги под залог недвижимости или авто;
Наличие официального дохода не требуется;
Без поручителей;
Кредитная история не имеет значения;
Ставка: 0,1% в день (3% в мес);
Договор ипотеки и залога;
Минимальный срок кредита под залог недвижимости не ограничен (проценты начисляются ежедневно 0,1%);
Максимальный срок 1 год с возможностью многократной пролонгации стандартного договора;
Затраты по оформлению кредита относятся на тело кредита либо уплачиваются сразу (по желанию заемщика);
Выплата процентов ежемесячно, тело кредита в конце срока.
Выдача кредита в теч. 1-2 дней!
Юр.сопровождение сделки. Кредит под залог, частный инвестор, без справки, под залог недвижимости, взять кредит под залог
т. 0442095416
т. 0674745754
т. 0663581394
т. 0931938937
Додано: Вів 03 бер, 2015 12:07
Re: Возьму кредит под залог 3-х комнатной квартиры в Киеве
Частный инвестор 050-699-26-32
Додано: Вів 03 бер, 2015 13:52
плагиат 100% ый) разве не разума составить свое предложение? я, конечно, польщен, что мой текст понравился) но нужно взрослеть!
Деньги под залог недвижимости или автомобиля! 096 345 93 95; 093 525 40 04
Додано: Суб 14 кві, 2018 10:21
пропозиція
Bam29 "Пропонуємо 2 види кредитування споживчий та залоговий, відповідно до суми та умов кредитування, які будуть комфортні саме Вам. 067-506-52-67 \ 093-76-26-111
1) Споживчий кредит від 2000 грн. без перших внесків, без застави, без довідок, справок та поручителів.
Ви, не маєте часу шукати, де та як оформити позику. Ми Вам допоможемо та надамо справжній Європейський сервіс на який Ви заслуговуєте. Наш кредитний консультант задля комфорту приїде до Вас заповнити заяву на кредит (15 хв.). Рішення приймаємо оперативно ( за 2 год). В ході співпраці, по погашенню кредиту, кредитний консультант буде приїздити за проплатами до Вас в указане місце. Мінімум документів та самі спрощенні умови за Європейський сервіс. Всі послуги враховані в послуги кредитування. надаємо позику з самою нищою процентною ставкою серед фінансових компаній. Не майте сумнівів, ми Вам допоможемо.
2) Залоговий кредит від 5000 $ США під заставу (жителям м. Київ та Київської області):
-Квартири і будинків з ділянкою;
-Офісів і комерційних об'єктів;
-Бизнес-центрів і торгівельних центрів;
-Автомобілів;
-Золота, діамантів та Біткоінів.
Умови:
- Без довідок про доходи;
- Кредитна історія не має значення;
- Терміном від 1 місяця до 10 років, з правом дострокового погашення без штрафних санкцій;
- Фіксована процентна ставка - 2% на місяць (на залишок);
- Час оформлення і видачі кредиту: 1 день;
- Оцінка вартості об'єкта – безкоштовно;
- Оформлення відбувається у нотаріуса, підписуємо договір позики та іпотеки.
ВИБИРІТЬ СУМУ ТА УМОВИ, ЯКІ ВАМ ПІДІЙДУТЬ, ТА ДЗВОНІТЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ.
"
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:43
Re: Возьму кредит под залог 3-х комнатной квартиры в Киеве
Кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости в Киеве.
Ставка по кредиту 1,5% в месяц.
Срок кредитования от 1 месяца до 10 лет, с правом досрочного погашения или продления.
Сумма кредита от 30 000грн до 10 000 000грн (возможна любая валюта).
Выдача денег через 1 час после обращения.
Без переоформления документов и выписки.
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
реклама
|