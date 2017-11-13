Возьму кредит под залог 3-х комнатной квартиры в Киеве

Додано: Суб 14 кві, 2018 10:21

Bam29 "Пропонуємо 2 види кредитування споживчий та залоговий, відповідно до суми та умов кредитування, які будуть комфортні саме Вам. 067-506-52-67 \ 093-76-26-111

1) Споживчий кредит від 2000 грн. без перших внесків, без застави, без довідок, справок та поручителів.

Ви, не маєте часу шукати, де та як оформити позику. Ми Вам допоможемо та надамо справжній Європейський сервіс на який Ви заслуговуєте. Наш кредитний консультант задля комфорту приїде до Вас заповнити заяву на кредит (15 хв.). Рішення приймаємо оперативно ( за 2 год). В ході співпраці, по погашенню кредиту, кредитний консультант буде приїздити за проплатами до Вас в указане місце. Мінімум документів та самі спрощенні умови за Європейський сервіс. Всі послуги враховані в послуги кредитування. надаємо позику з самою нищою процентною ставкою серед фінансових компаній. Не майте сумнівів, ми Вам допоможемо.



2) Залоговий кредит від 5000 $ США під заставу (жителям м. Київ та Київської області):

-Квартири і будинків з ділянкою;

-Офісів і комерційних об'єктів;

-Бизнес-центрів і торгівельних центрів;

-Автомобілів;

-Золота, діамантів та Біткоінів.

Умови:

- Без довідок про доходи;

- Кредитна історія не має значення;

- Терміном від 1 місяця до 10 років, з правом дострокового погашення без штрафних санкцій;

- Фіксована процентна ставка - 2% на місяць (на залишок);

- Час оформлення і видачі кредиту: 1 день;

- Оцінка вартості об'єкта – безкоштовно;

- Оформлення відбувається у нотаріуса, підписуємо договір позики та іпотеки.

ВИБИРІТЬ СУМУ ТА УМОВИ, ЯКІ ВАМ ПІДІЙДУТЬ, ТА ДЗВОНІТЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ.

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