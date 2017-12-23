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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:36

  sens написав:
  clientage написав:Вот 28-29го ждемс
ок , надеюсь будет на новый мастер .

Будет на старый картсчет :P
... а вот шо к нему будет привяяяязано -- эт тайна, покрытая КоКо :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 17:26

Re: Конкорд

Доходна_MC Debit Platinum Pay Pass UAH (Дополнительная)-Вот такая карта появилась вместе с доходной.
Востаннє редагувалось lubarec в Суб 23 гру, 2017 23:26, всього редагувалось 1 раз.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 17:55

  lubarec написав:Доходна_MC Debit Platinum Pay Pass UAH (Дополнительная)-Вот такая картапоявилась вместе с доходной.


А где? Ничего не вижу...
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:28

  la9 написав:
  lubarec написав:Доходна_MC Debit Platinum Pay Pass UAH (Дополнительная)-Вот такая картапоявилась вместе с доходной.


А где? Ничего не вижу...

Вместе с доходной имеют одинаковый баланс.Доходная-мастер,а новая уже виза.Пока обе живые.но у меня одна-доходная,а новая в отделение наверное.Приглашения для получения не получал.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:33

Re: Конкорд

MC Debit Platinum Pay Pass-платинум звузит круто,а в реальности???
lubarec
 
Повідомлень: 159
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