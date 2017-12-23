Будет на старый картсчет
... а вот шо к нему будет привяяяязано -- эт тайна, покрытая КоКо
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:36
Будет на старый картсчет
... а вот шо к нему будет привяяяязано -- эт тайна, покрытая КоКо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 гру, 2017 17:26
Re: Конкорд
Доходна_MC Debit Platinum Pay Pass UAH (Дополнительная)-Вот такая карта появилась вместе с доходной.
Востаннє редагувалось lubarec в Суб 23 гру, 2017 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 гру, 2017 17:55
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:28
Вместе с доходной имеют одинаковый баланс.Доходная-мастер,а новая уже виза.Пока обе живые.но у меня одна-доходная,а новая в отделение наверное.Приглашения для получения не получал.
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:33
Re: Конкорд
MC Debit Platinum Pay Pass-платинум звузит круто,а в реальности???
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