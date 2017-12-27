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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 08:31

  Vorlon написав:О, в 11:03 пришла СМС - просят срочно (до завтра) подойти в банк для получения карты. Жду дальнейшего развития событий :)

P.S. В ИБ никаких изменений пока...

Был, поменяли.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:11

Кто там хотел Харьков - скоро! :)
Vorlon
 
Повідомлень: 5111
З нами з: 14.06.13
Подякував: 316 раз.
Подякували: 541 раз.
 
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  #<1 ... 142143144145
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