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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 08:31
Vorlon написав:
О, в 11:03 пришла СМС - просят срочно (до завтра) подойти в банк для получения карты. Жду дальнейшего развития событий
P.S. В ИБ никаких изменений пока...
Был, поменяли.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:11
Кто там хотел Харьков - скоро!
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