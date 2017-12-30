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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 08:31

  Vorlon написав:О, в 11:03 пришла СМС - просят срочно (до завтра) подойти в банк для получения карты. Жду дальнейшего развития событий :)

P.S. В ИБ никаких изменений пока...

Был, поменяли.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:11

Кто там хотел Харьков - скоро! :)
Vorlon
 
Повідомлень: 5129
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Подякували: 543 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:39

На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята? :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлень: 24559
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:27

  Козак-характерник написав:На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята? :P

Окститесь! Нам даже летнее мохито не перепало!
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2777
З нами з: 30.01.13
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Подякували: 187 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:01

  Козак-характерник написав:На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята? :P


В центральном офисе наливают какао с маршмэллоу и мандаринки всем желающим
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
emeta
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Повідомлень: 1646
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:09

  guntherhouse777 написав:
  Козак-характерник написав:На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята? :P

Окститесь! Нам даже летнее мохито не перепало!

Це просто...жлобство... :shock:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлень: 24559
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 1840 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:10

  emeta написав:
  Козак-характерник написав:На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята? :P


В центральном офисе наливают какао с маршмэллоу и мандаринки всем желающим

Вимагаю мандарин у Львів! :P Готую мішок...приду посівати... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлень: 24559
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 1840 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:37

Порекомендуйте какие карты взять, что бы работала дистанционная схема: Бесплатный вход - хороший процент - бесплатный выход в любое время.
novichok
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Повідомлень: 1507
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:38

  novichok написав:Порекомендуйте какие карты взять, что бы работала дистанционная схема: Бесплатный вход - хороший процент - бесплатный выход в любое время.

Доходная+Дебетовая
anikola13
 
Повідомлень: 274
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:56

  anikola13 написав:
  novichok написав:Порекомендуйте какие карты взять, что бы работала дистанционная схема: Бесплатный вход - хороший процент - бесплатный выход в любое время.

Доходная+Дебетовая

так вроде и там и там выход через ИБ платный. 1% min 5 грн :(
novichok
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Повідомлень: 1507
З нами з: 31.03.13
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