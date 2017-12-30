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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 08:31
Vorlon написав:
О, в 11:03 пришла СМС - просят срочно (до завтра) подойти в банк для получения карты. Жду дальнейшего развития событий
P.S. В ИБ никаких изменений пока...
Был, поменяли.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:11
Кто там хотел Харьков - скоро!
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Vorlon
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Додано: Чет 28 гру, 2017 23:39
На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:27
Козак-характерник написав:
На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята?
Окститесь! Нам даже летнее мохито не перепало!
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:01
Козак-характерник написав:
На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята?
В центральном офисе наливают какао с маршмэллоу и мандаринки всем желающим
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:09
guntherhouse777 написав: Козак-характерник написав:
На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята?
Окститесь! Нам даже летнее мохито не перепало!
Це просто...жлобство...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:10
emeta написав: Козак-характерник написав:
На мохіто влітку був... Шампанське наливатимуть на зимові свята?
В центральном офисе наливают какао с маршмэллоу и мандаринки всем желающим
Вимагаю мандарин у Львів!
Готую мішок...приду посівати...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 30 гру, 2017 22:37
Порекомендуйте какие карты взять, что бы работала дистанционная схема: Бесплатный вход - хороший процент - бесплатный выход в любое время.
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novichok
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Додано: Суб 30 гру, 2017 22:38
novichok написав:
Порекомендуйте какие карты взять, что бы работала дистанционная схема: Бесплатный вход - хороший процент - бесплатный выход в любое время.
Доходная+Дебетовая
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anikola13
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