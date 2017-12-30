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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2017 23:04
novichok ..если кажется -надо креститься..)
платите с Доходной - где вы там увидели то чего там нет...
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-VICTOR-
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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:04
novichok тут
написано "не тарифицируется". вірити можна)
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casper12
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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:12
тут
-VICTOR- написав:novichok
..если кажется -надо креститься..)
платите с Доходной - где вы там увидели то чего там нет...
пункт 9.4
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novichok
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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:27
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 31 гру, 2017 08:05
novichok написав:
тут
-VICTOR- написав:novichok
..если кажется -надо креститься..)
платите с Доходной - где вы там увидели то чего там нет...
пункт 9.4
Есть еще и р2р.
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anikola13
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