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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:04

novichok ..если кажется -надо креститься..)
платите с Доходной - где вы там увидели то чего там нет...
-VICTOR-
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novichok
тут написано "не тарифицируется". вірити можна)
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:12

  -VICTOR- написав:novichok ..если кажется -надо креститься..)
платите с Доходной - где вы там увидели то чего там нет...

тут пункт 9.4
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:27

... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 08:05

  novichok написав:
  -VICTOR- написав:novichok ..если кажется -надо креститься..)
платите с Доходной - где вы там увидели то чего там нет...

тут пункт 9.4

Есть еще и р2р.
anikola13
 
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