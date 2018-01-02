Здійснилось: відтепер поповнення будь-яких карток Конкорд банку у 95% терміналах України безкоштовне і МИТТЄВЕ!
Будем пробовать!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:23
Здійснилось: відтепер поповнення будь-яких карток Конкорд банку у 95% терміналах України безкоштовне і МИТТЄВЕ!
Будем пробовать!
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:54
guntherhouse777
Спасибо, проверил в iBox около получаса назад - СМС о зачислении пришла в течение минуты Быстрее, чем при пополнении в терминале примата карт А-Банка
реклама
|