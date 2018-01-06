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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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anikola13
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:30
Обычная была у меня,а теперь "необычная"
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lubarec
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:10
lubarec Вы только карточный клиент, или депозиты тоже есть?
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Додано: Суб 06 січ, 2018 16:33
lubarec написав:
Обычная была у меня,а теперь "необычная"
Т.е. у вас была обычная мгновенная магнитка виза, а выдали мастер платинум? И депо не было?
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la9
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Додано: Суб 06 січ, 2018 17:57
la9 Депо было чуть раньше.Дали взамен доходной MasterCard Pay Pass.Неожиданно для меня,но приятно.
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lubarec
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Додано: Нед 07 січ, 2018 07:35
lubarec написав:la9
Депо было чуть раньше.Дали взамен доходной MasterCard Pay Pass.Неожиданно для меня,но приятно.
А в связи с чем меняли карту?
Я думал, это в рамках миграции с Визы на Мастер...
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la9
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Додано: Нед 07 січ, 2018 08:52
Конкорд просто сам поменял.
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lubarec
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Додано: Нед 07 січ, 2018 09:00
lubarec написав:
Конкорд просто сам поменял.
молодец банк!
мне, когда осенью у них была компрометация карт, банк перевыпустил за свой счет, но такую же как была и с первоначальным сроком действия
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la9
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